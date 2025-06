Pedro Pierluisi sobre redadas contra inmigrantes: “A mí se me va el alma”

El ex gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, conversation con la Prensa. San Patricio Plaza, Guaynabo. Metro PR 11 de junio de 2025 Foto Dennis A. Jones

El exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia expresó preocupación ante las recientes redadas de inmigración en Puerto Rico, e indicó que hay que ser “sensibles” con el trato que se les ha dado a las comunidades migrantes, en particular a la dominicana, con la cual dijo mantener una relación cercana desde hace años.

“A mí se me va el alma en esto. Yo siempre he tenido una relación bien estrecha con la comunidad dominicana en Puerto Rico. Desde no de ahora, de siempre.Pienso que es una tragedia la forma y manera en que la administración del presidente Trump está tratando a los inmigrantes”, dijo Pierluisi.

Sobre la lista de conductores sin estatus migratorio definido en Puerto Rico enviada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para llevar a cabo las redadas migratorias, el exgobernado indicó no tener el detalle de si fue a través de una orden judicial, sin embargo exhortó al gobierno estatal a mostrar apoyo por los hermanos dominicanos.

“No tengo el detalle de si vino una orden judicial o no. Si llegó una orden judicial, pues claro, somos una sociedad de ley y orden. Pero aquí tenemos que estar hombro con hombro con esos hombres y mujeres que han estado con nosotros, en las buenas y en las mala (...) El gobierno debe estar velando porque se le protejan los derechos a todos los residentes de Puerto Rico. Aquí no solo hay derechos para los ciudadanos americanos, aquí hay derechos también para los inmigrantes, aquí hay derechos humano”, expresó Pierluisi Urrutia.

Detalló que, al manejar estos caso, se debe contar con “mucha sensibilidad y empatía”.

“Estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres que pueden estar hasta embarazadas. (...) Yo pienso que todos queremos paz y tranquilidad en Puerto Rico. Me refiero a todos los que residen en Puerto Rico, incluyendo los inmigrantes, porque todos aportamos”, continuó.

Sobre el desayuno de tres golpes junto a Thomas Rivera Schatz y Miguel Romero

El exgobernador también habló sobre el el desayuno disfrutado en mayo con varios miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellos el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz y el alcalde de San Juan Miguel Romero.

Confesó que él mismo solicitó que se organizara, por lo que el excónsul lo llevó a cabo.

“Eso fue un desayuno con amigos. Yo siempre he tenido una relación estrecha con el liderato dominicano, tanto en Puerto Rico como en la propia República Dominicana. Así que yo pedí que se organizara, y el cónsul lo organizó y lo disfruté muchísimo. Los tres golpes es el desayuno dominicano. Eso es lo que yo pedí que se hiciera, que tuviéramos un desayuno de tres golpes”, concluyó.