El crucero Icon of the Seas atraca por segunda vez en Ponce

El crucero más grande del mundo realizó este miércoles su segunda parada en el puerto de Ponce.

El Icon of the Seas, operado por la línea de cruceros Royal Caribbean, atracó en el muelle de la Ciudad Señorial según se había establecido.

Esta visita, sumada a la visita anterior del 7 de mayo y a la próxima pautada para el 25 de junio, representan un impacto económico proyectado de alrededor de $4 millones para la economía de la región sur.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico recibimos con gran entusiasmo esta nueva visita del crucero Icon of the Seas al Puerto de las Américas, en Ponce, ya que ésta implica la activación de diversos mercados que nutren el impacto de la industria turística en la economía de la región. Los cruceristas que se bajan del barco compran excursiones y visitan, no solo el municipio de Ponce, sino que también a los municipios cercanos, e impulsa una cadena de servicios que incluyen: transportistas, restaurantes, operadores turísticos, tiendas, atracciones turísticas y centros comerciales. Sin duda que la vista del Icon of the Seas es una muestra del compromiso de esta administración en continuar expandiendo el impacto de la industria de cruceros y del turismo en general a las distas regiones de la Isla”, indicó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel

“La llegada del Icon of the Seas no solo marca un avance importante para Ponce, sino que potencia el crecimiento turístico de toda la región sur. Cada visita demuestra que estamos preparados para recibir al mundo, con una ciudad renovada, un ecosistema turístico robusto y una economía local que se activa. Es el resultado de una visión clara y una estrategia bien ejecutada que posiciona a Ponce como destino turístico de clase mundial y como el motor del desarrollo del sur de Puerto Rico”, expresó Marlese Sifre Rodríguez, alcaldesa de Ponce.

Como parte de los esfuerzos conjuntos entre la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el municipio de Ponce y otros municipios que componen la Región Sur de la Isla, para los pasajeros del Icon of the Seas se han coordinado diversas alternitas de visitas guiadas a distintos municipios cercanos al puerto de Ponce. Estas alternativas les ofrecen la posibilidad de conocer destacados atractivos turísticos de la región como: Ponce Playa, Guánica, la Plaza de Ponce, el Castillo Serrallés, la Hacienda Jácana, en Adjuntas, y la Hacienda Don Manuel en Santa Isabel.

El Icon of the Seas actualmente es el crucero más grande y avanzado de la flota de Royal Caribbean, perteneciente a la nueva clase Icon. Con una capacidad para 7,600 pasajeros y más de 2,300 tripulantes, ofrece una experiencia inigualable con múltiples áreas temáticas, entretenimiento de clase mundial y el parque acuático más grande en altamar.

“Para la maximizar las capacidades de la industria turística y su impacto positivo en toda la Isla, es vital que continuemos promoviendo la diversificación de nuestro destino, y la llegada del crucero más grande del mundo a la Región Porta Caribe, nos provee la oportunidad de demostrar la dirección que llevamos como norte para seguir alcanzando nuestro objetivo: , concluyó Robles Cancel.