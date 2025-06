Cámara aprueba medida que erradica discrimen contra personas diagnosticadas con VIH en Puerto Rico

La Cámara de Representantes aprobó el martes, y de forma unánime (48 votos a favor) una medida de la autoría del presidente de dicho cuerpo legislativo, Carlos Méndez, la cual busca erradicar el discrimen a pacientes diagnosticados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

“Al presente, las personas con diagnóstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas continúan siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de nuestra sociedad aun cuando deben gozar de todos los derechos humanos. Asimismo, debido a que en algunas instancias el lenguaje de la Ley 248-2018 (Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico) puede resultar estigmatizante. Por eso, esta medida modifica algunos conceptos. Bajo esta nueva ley se sustituyen conceptos, tales como la expresión ‘viviendo con VIH’ la cual considerada discriminatoria y se sustituye por ‘con diagnóstico positivo a VIH’ Además, se utiliza un lenguaje más práctico para la protección de los derechos de las personas con diagnóstico positivo a VIH”, comentó el líder legislativo.

Se añade, además, protecciones en el empleo, incluyendo el que toda persona con diagnóstico positivo a VIH no está obligada a revelar su diagnóstico. No obstante, de haberlo revelado, el patrono debe salvaguardar la privacidad de la persona y no divulgar dicha información.

Se trata del Proyecto de la Cámara 14 el cual enmienda los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 9; y añade el Artículo 2A a la Ley 248-2018, conocida como la ‘Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico’, a los fines de sustituir conceptos que pueden ser estigmatizantes.

De acuerdo a datos del Departamento de Salud, al 31 de diciembre de 2022 habían en Puerto Rico, alrededor de 16,530 personas diagnosticadas con VIH. La inmensa mayoría son hombres (71 por ciento). Esto representa una tasa de 11.2 por ciento por cada 100,000 habitantes.

La Ley 248-2018, mejor conocida como la Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico’, establece los parámetros para evitar el discrimen a este sector de la población.

El representante por acumulación Gabriel Rodríguez Aguiló es coautor de la pieza legislativa.