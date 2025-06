Javier Jiménez sobre Proyecto Dignidad: “Va camino a desaparecer”

El excandidato a la gobernación por Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, aseguró este lunes que la colectividad va “camino a desaparecer”.

El expresidente de PD afirmó que los miembros deben tomar acción para contrarrestar las acciones políticas que ha realizado el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Esto es política 101. Tomas como tuya ideas principales que son de un partido emergente e identificas a personas que hayan sido portavoces o bien vocal, y tratas de reclutarlo”, explicó Jiménez en NotiUno 630AM.

El exalcalde de San Sebastián agregó que el líder senatorial ya tuvo “frutos en esa gestión”, en referencia al reclutamiento de la exsecretaria general del partido, Ellyam Martínez González.

“(Esos) son dos elementos fundamentales si tu quieres absorbe un partido emergente”, sostuvo.

Asimismo, dijo que Rivera Schatz “sembró la semilla de la discordia” en PD, provocando la pérdida de líderes y huestes.

“(Fue) una estrategia muy bien coordinado por parte del liderato del PNP (Partido Nuevo Progresista) y, mayormente, por parte del presidente del Senado”, resaltó.

Al momento, no han habido reacciones a las expresiones de Jiménez.

El pepiniano se ubicó en la cuarta posición en la contienda por la gobernación durante las elecciones generales de 2024. Ocupó el último lugar con un 6.38%.

“Los resultados fueron mucho más bajos de lo que nosotros esperábamos anteriormente, de las proyecciones que teníamos. No obstante, me siento en paz y me siento bien contento de haber logrado lo que Dios puso en mi corazón como hace dos años atrás”, comentó en ese entonces.

Aunque aseveró “sentirse en paz”, puntualizó que quien perdió no fue su partido, sino Puerto Rico.

“Me sorprenden mucho (los resultados). Yo creía que Puerto Rico había un pueblo conservador cristiano que atesoraba todas las propuestas que hemos hecho. Sí, creía que ese pueblo conservador iba a abrazar esa visión de gobierno”, destacó.

El excandidato a la gobernación además arremetió contra sus contrincantes, en especial, contra la gobernadora, Jenniffer González Colón.

“En el caso de Jenniffer, la que escogió el pueblo de Puerto Rico. Jenniffer fue la protagonista de la quiebra de Puerto Rico. Fue la promotora junto a Thomás Rivera y Luis Fortuño del déficit más alto en la historia de Puerto Rico, de la emisión de deuda más alta de Puerto Rico, y botó a 30 mil padres de familia. Es la misma que quebró la AEE, son los mismos que le quebraron el retiro a todos ustedes, son los mismos que le metieron aquella vacuna a la fuerza a todo el mundo y discriminaron contra gran parte del pueblo de Puerto Rico.. Dios tenga misericordia de nuestro país”, finalizó.