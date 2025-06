Gobernadora confirma solicitud de ICE sobre menores bajo custodia del Estado

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, confirmó el martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) solicitó información sobre dos menores bajo la custodia del Departamento de la Familia, pero aclaró que no se brindará ningún dato sin la debida orden judicial.

“Hay otra, que se solicitó sobre dos menores que están bajo custodial del Departamento de la Familia, y nosotros vamos a esperar que nos emitan una orden del tribunal. Sin orden del tribunal, nosotros no vamos a brindar ninguna información”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“En el caso de menores que están bajo custodia del Estado, el protocolo que existía desde antes es que siempre es a través de una orden judicial”, añadió.

La mandataria explicó que la única agencia que ha entregado información a ICE fue el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), luego de recibir un supina federal.

“Con el caso de DTOP, es supina porque es información que es propiedad del gobierno federal. En el caso de menores que están bajo custodia del Estado, nosotros no vamos a alterar el protocolo”, aseguró.

La gobernadora subrayó que el gobierno de Puerto Rico ha actuado conforme a derecho y no proporcionará información de menores sin el cumplimiento de los requisitos legales.

“Estamos hablando de la custodia de menores en Puerto Rico. Así que nosotros no vamos a alterar el protocolo. El protocolo dice que es a través de una orden judicial, y si necesitan la información, tienen que ser a través de una orden judicial, y nosotros no hemos recibido una orden judicial para requerir esa información”, reiteró.

Además, González Colón enfatizó que cualquier petición que provenga de las agencias federales debe cumplir con los procedimientos establecidos. “Las instrucciones nuestras a todas las agencias estatales federales es que tienen que cumplir con el proceso de una orden judicial, y en este momento yo no tengo ninguna orden judicial para pedirme información. Tengo una petición de una agencia federal”, explicó.

La gobernadora también recalcó que el gobierno no entregará datos de manera voluntaria y que no se opondrá a cumplir con la ley cuando las solicitudes vengan con la documentación correcta.

“La realidad es que el gobierno de Puerto Rico tiene que actuar cumpliendo las leyes federales. Nosotros no podemos cumplir unas cosas y otras no. A base de lo que se nos envía, es lo que se va… Aquí no se está dando nada voluntario, se está cumpliendo con todos los procesos”, aseguró.

Finalmente, la gobernadora insistió en que cualquier entrega de información sobre menores bajo custodia estatal será evaluada bajo los más estrictos parámetros legales para garantizar la protección de los derechos de estos menores y de sus familias.