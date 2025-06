Gobernadora sobre controversia por concierto de Bad Bunny: “Alguna gente le gusta, quizás a otra no”

La gobernadora Jenniffer González Colón afirmó el lunes que, aunque existen opiniones encontradas, el concierto de Bad Bunny tendrá un impacto económico importante para la isla y reiteró que no ve controversias en el tema de las taquillas que el gobierno repartirá.

“Yo no veo ninguna controversia. Las elecciones pasaron y yo dije que yo iba a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños. Y cuando a mí me preguntaron cuando empezamos el año si yo iba a obstaculizar el concierto de esta artista, yo dije que no. Y esto no es cualquier concierto. Esto es un evento que quizás alguna gente le gusta, quizás otra gente no le gusta, para eso todo el mundo tiene el derecho a participar. Pero la realidad es que Puerto Rico no había tenido un evento de tantos meses que le fuera a generar actividad económica tan grande a la isla. Y hay una realidad, ese evento va a tener un impacto económico. Y hay cientos de boletos que el gobierno tiene, que de lo contrario, ¿qué se haría con ellos?”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

La gobernadora explicó que estas taquillas son cortesía y no representan ningún costo para el gobierno.

Según dijo, forman parte de contratos previos con los recintos donde se celebran estos espectáculos y han sido utilizadas por administraciones anteriores para otros eventos.

“Yo creo que es la manera juiciosa, de la misma manera que yo he regalado boletos a escuelas cristianas cuando viene un cantante cristiano o he regalado boletos a personas mayores de égidas, o he regalado boletos a funcionarios electos para que participen, pues yo creo que tengo que premiar a los estudiantes que tienen cuatro puntos y les interese ir a este concierto, van a poder ir porque el gobierno de Puerto Rico le va a proveer esa taquilla. Lo mismo, muchos servidores públicos que también quisieran ir, no necesariamente tienen el dinero para poderlo pagar. Al gobierno no le cuesta un centavo estos boletos, ¿verdad? Esto es parte de una cortesía. Así que yo no veo ninguna controversia, cada cual decide a qué concierto quiere ir. Y yo dije que iba a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños, aún de los que nos votaron por mí, y aún de los que me hicieron campaña en contra. Las elecciones pasaron, yo tengo un pueblo que gobernar, y por lo tanto nos vamos a enfocar en la actividad de desarrollo económico, de que no quiera y que no vaya, pero la opción va a estar ahí”, añadió.

“Lo que yo estoy pensando es que en lugar de que estas taquillas se pierdan, se entreguen a la gente que de verdad quiere ir. Mi gobierno va a colaborar en todo lo que sea necesario, pero no hemos hecho un solo auspicio o incentivo económico para el evento”, afirmó la mandataria.

Las expresiones de la gobernadora González Colón, se dieron durante una conferencia de prensa en la que se inauguró un nuevo complejo deportivo, además del anuncio de varios proyectos para el municipio de Canóvanas.