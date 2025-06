DACO alerta sobre nuevas prácticas abusivas en estacionamientos.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó este lunes, sobre un patrón preocupante de prácticas ilegales y abusivas por parte de múltiples estacionamientos, tanto públicos como privados, a lo largo de todo Puerto Rico. Como parte de su ofensiva fiscalizadora, DACO ha visitado 272 estacionamientos e identificado 61 establecimientos en violación, lo que ha resultado en 110 multas emitidas a operadores que han incumplido reglamentos esenciales.

Durante las inspecciones, se detectó una práctica alarmante: la creación de cargos o fees inventados, añadidos al precio sin estar aprobados por DACO. “Esto es completamente ilegal. Los estacionamientos no pueden improvisar cargos adicionales ni esconderlos bajo supuestas reservas, apps o registros obligatorios. Si no está rotulado y aprobado, no se puede cobrar”, afirmó la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo.

Entre las violaciones más frecuentes se incluyen sobreprecios por reservas, tarifas alteradas mediante códigos QR, cobros sin rótulos visibles, métodos de pago limitados, operación sin licencia vigente, ausencia de boletos reglamentarios y condiciones inseguras. DACO reitera que estas prácticas atentan directamente contra la protección al consumidor.

“Los avisos de infracción ya salieron. A aquellos negocios que fueron advertidos y aun así insisten en violar la ley: se exponen a la revocación de su licencia. Esto no es un juego. Tener una licencia de DACO no es carta blanca para abusar del consumidor”, añadió la secretaria.

DACO anunció que continuará realizando visitas sorpresa a estacionamientos alrededor de la isla. “Vamos a regresar. Y si encontramos que siguen incumpliendo, procederemos a cancelar licencias. La ley es clara, y el consumidor tiene derecho a saber cuánto va a pagar antes de entrar”, puntualizó Rodríguez Erazo.

El Departamento exhorta a los ciudadanos a estar atentos, exigir recibos, verificar la rotulación y denunciar cualquier irregularidad. “El consumidor es nuestro mejor aliado en la calle. Si te cobran más de lo anunciado o te inventan un cargo, repórtalo. Aquí vamos a actuar”, subrayó la titular de DACO.

Acciones que puedes tomar:

• Toma fotos del rótulo, recibo o pantalla del cobro

• Guarda evidencia del cargo final

• Reporta la situación a través de: querellas@daco.pr.gov (787) 722-7555 www.daco.pr.gov

“Tener licencia no significa carta blanca para violar la ley. Si cobras por estacionamiento, debes cumplir con todo: rótulo claro, métodos de pago múltiples, seguridad, boleto válido y tarifa aprobada. Si no, te vamos a multar. Y si insistes en fallarle al consumidor, te vamos a cancelar la licencia de operación”, sentenció Rodríguez Erazo.