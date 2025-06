Gobernadora insiste en que desconocía el requerimiento de información del HSI relacionado con inmigrantes

Ante la controversia política por compartir información con las agencias federales sobre los inmigrantes indocumentados, la gobernadora Jenniffer González Colón indicó que no fue notificada respecto a la solicitud de información de las autoridades federales.

González Colón alegó en conferencia de prensa que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, no le informó acerca del requerimiento de información de la Agencia Federal de Seguridad Nacional (HSI).

“En este caso, el secretario lo contestó de manera directa. De hecho, me enteré hace pocos días por la discusión pública, pero es el trámite ordinario que muchas de estas agencias siguen”, expresó.

Por otro lado, afirmó que el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, no brindó información correcta cuando alegó que la gobernadora tenía conocimiento sobre el asunto.

“No, está equivocado. De hecho, le puedo preguntar al propio secretario, que me lo dijo aquí en una reunión que tuvimos el día de la orden ejecutiva del comité de los vehículos de motor. Vino donde mí a decirme que esa información él no la había compartido conmigo y que le extrañaba que el secretario de Asuntos Públicos hubiera hecho esa expresión. Eso es incorrecto”, afirmó.

La gobernadora insistió en que no existe colaboración con las agencias federales, pero, si solicitan información, la proveerán.

“Nosotros vamos a cumplir con la ley y, si hay un requerimiento federal, en este caso un subpoena solicitando una información de una base de datos que es federal, tengo que cumplir con ello. Yo no voy a poner en riesgo la pérdida de fondos”, concluyó.

Por su parte, el secretario del DTOP, aseguró que la agencia cumplió con un requerimiento formal de información emitido por la agencia federal de Homeland Security, en respuesta a la polémica por la entrega de datos sobre licencias a personas con estatus migratorio no definido.

“La División Legal del DTOP respondió a un requerimiento formal de información (subpoena) del 26 de enero, conforme al debido proceso de ley”, explicó González Montalvo en declaraciones escritas. “La información brindada fue limitada a lo estrictamente requerido y se manejó exclusivamente dentro de un marco técnico, administrativo y legal. Fue suministrada el 29 de enero”, añadió.

El titular del DTOP mencionó que la agencia no participa en arrestos, investigaciones o detenciones migratorias y que no comparte información de manera voluntaria con fines migratorios. “El DTOP no participa en operaciones de arresto, investigación o detención de personas”, destacó.

Asimismo, aseguró que la agencia actúa con “transparencia, respeto a los derechos civiles y cumplimiento pleno de la ley” y que reconoce la preocupación legítima de las comunidades. “En todo momento, el DTOP actúa con responsabilidad y en defensa del interés público”, concluyó González Montalvo.