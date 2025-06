Zoe Laboy: “Prefiero estar en Puerto Rico con Rey Charlie que en Osceola con Marcos López”

La exsenadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Zoe Laboy, estalló contra Marcos López, el sheriff de Osceola que fue arrestado en el día de hoy, a solo semanas de que brindara varias entrevistas en Puerto Rico sobre la manera en que él pensaba que se debían manejar las corridas de motoras a nivel local.

Laboy catalogó como un mentiroso al alguacil y lo señaló por indicar que no negociaba con “terroristas” sin embargo, en el día de hoy enfrenta múltiples cargos a nivel federal.

“¿Qué oficial de ley y orden es tan irresponsable que utiliza un término como terrorista de forma tan liviana como lo hizo aquel día con nosotros? ¿Qué tipo de oficial de ley y orden es tan mentiroso que dice que no dialoga? Sabemos que es mentiroso porque sabemos que no solamente dialogó con Rey Charlie en Osceola sino que le permitió una corrida y hoy ese mismo que alegaba que no negociaba, que no dialogaba, está enfrentando cargos federales”, expresó Laboy en el programa “El Poder del Pueblo” (TeleOnce).

“Aquellos que me criticaron cuando yo enfrenté cuando dijo las barbaridades que dijo, la vida me ha enseñado que: Dime de qué alardeas y yo te diré de qué careces y a usted sheriff, yo prefiero estar en Puerto Rico con un Rey Charlie que en Osceola con un Marcos López”, añadió.

Hace unas semanas, durante la discusión que se dio en los medios de comunicación sobre las corridas de motoras en el país, López tuvo un careo con la exsenadora luego de catalogar como “terrorista” a Rey Charlie.

“Con el terrorista, uno nunca hace negocios”, expresó López en ese momento. Ante esto, Laboy reaccionó pidiendo que no se utilice el término para describir a Rey Charlie, a lo que el alguacil respondió: “Señora, por eso usted vive allá y yo vivo acá, no vamos a negociar con esa gente, cero tolerancia, por eso Puerto Rico está como está”. “Es un acto terrorista cuando se apoderan de las calles, tú quieres eso, te quedas ahí aceptas a Rey Charlie, empodéralo, haz lo que tú quieras”.

Según reportó la estación local de Osceola, WFTV, el arresto de López está relacionado con delitos de crimen organizado. El canal también indicó que la detención del policía, de raíces puertorriqueñas, ocurrió tras una extensa investigación llevada a cabo por autoridades federales y estatales.

Los reportes de medios estadounidenses indican que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida trabajaron con información que recibieron hace meses.

La agencia de noticias The Associated Press, reportó que López fue arrestado como parte de una investigación sobre esquema de juegos de azar ilegales. Posteriormente, fue llevado a una prisión en cerca del condado de Lake en Florida.

Un comunicado enviado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, recibió pagos de campaña, pagos personales y protegió la operación de los juegos ilegales. Se indicó que la organización generó unos 21.6 millones en ganancias ilegales.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió a López mediante una orden ejecutiva.