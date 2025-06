Universitarios viven experiencia inmersiva en biomanufactura en la isla

Durante la primera semana de junio, 15 estudiantes universitarios están participando del NIIMBL eXperience @ PRSTRT, un prestigioso programa de inmersión en la industria de biomanufactura, con todos los gastos pagos.

La iniciativa es organizada por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (PRSTRT) y su Instituto de Investigación, en colaboración con el National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals (NIIMBL). Cuenta con el respaldo financiero del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el National Institute of Standards and Technology (70NANB21H086).

Puerto Rico es una de las siete regiones seleccionadas para albergar esta experiencia en el verano del 2025, en la que participarán 100 estudiantes a nivel nacional. Desde su creación, el programa ha impactado a 139 estudiantes de 88 instituciones educativas, en colaboración con 59 organizaciones anfitrionas. En esta primera edición en Puerto Rico, 10 de los 15 estudiantes provienen de universidades locales y el resto de universidades de Delaware, North Carolina y Virginia.

NIIMBL eXperience @ PRSTRT está dirigido específicamente a estudiantes de primer y segundo año en carreras STEM de universidades y “community colleges” que hayan completado 60 créditos o menos.

“Nos entusiasma ofrecer el NIIMBL eXperience @ PRSTRT a estudiantes en nuestra isla. Esta es una oportunidad única de sumergirse en el corazón de la industria biofarmacéutica. Puerto Rico no solo es un jugador clave en la biomanufactura global, sino también un lugar vibrante donde los estudiantes pueden adquirir experiencia práctica, construir redes profesionales y explorar carreras significativas en STEM. Este programa es más que una experiencia educativa; es un trampolín hacia su futuro en un campo innovador y en constante crecimiento”, señaló el Dr. Marcos López Casilla, líder de este esfuerzo y director del Instituto de Investigación del FCTIPR.

El Dr. Jorge Lamboy, Technical manager de Manufacturing USA, del National Institute of Standard & Technology, dijo que “esto es una oportunidad excelente para los estudiantes que participan, les permite conocer qué hay fuera de la universidad, le da exposición y les expande el mundo. Tiene el valor de crearles conciencia y los expone a las oportunidades que la industria de biomanufactura les ofrece”.

Por su parte, el Sr. John Balchunas, Workforce director de NIIMBL mencionó que “NIIMBL eXperience ofrece a los estudiantes una oportunidad única de sumergirse en una industria en crecimiento que está transformando la atención sanitaria a través de nuevas terapias innovadoras. Al exponer a los estudiantes a las carreras en la fabricación biofarmacéutica en una etapa temprana de su educación universitaria, podemos hacer crecer la base de la biofabricación industrial nacional y garantizar que la industria cuente con la mano de obra necesaria para crecer”.

Una de las participantes, Katelyn Wiltz, de Princeton University, comentó que “elegí la NIIMBL eXperience en Puerto Rico por su posición como centro mundial de fabricación biofarmacéutica. Además, Puerto Rico es un hermoso lugar rico en cultura, comida y gente, ¡y no podía dejar pasar una oportunidad potencial de visitar y aprender más sobre la industria a la que estoy interesada en dedicarme en el futuro!"

Durante esta semana inmersiva, los participantes estarán recibiendo adiestramientos prácticos y profesional en los que explorarán procesos de bio manufactura en la Ciudad de las Ciencias del FCTIPR, incluyendo:

Ejercicios de laboratorio centrados en procesos clave como el cultivo celular y la purificación de proteínas.

Visitas a la industria con recorridos por empresas líderes como Amgen, Lilly, Sartorius, CytoImmune, Bristol Myers y Becton Dickinson.

Talleres de desarrollo profesional, incluyendo creación de currículums, preparación para entrevistas y mentoría.

Red de Apoyo con profesionales del sector biofarmacútico y asesores de carrera, fomentando la confianza y las conexiones para futuras oportunidades.

El programa es completamente gratuito e incluye pasajes, alojamiento, comidas y materiales. Además, los participantes recibirán un estipendio de $1,000 al finalizar el programa.

Puerto Rico, reconocido globalmente como hub biofarmacéutico, estratégicamente posicionado en el mercado internacional, ofrece el entorno ideal para una experiencia transformadora. Además de la capacitación técnica, los estudiantes podrán disfrutar de la riqueza cultural y natural de la isla.

Simultáneamente, se llevarán a cabo experiencias similares en otras organizaciones de Estados Unidos, siendo esta la primera vez que Puerto Rico participa como sede, destacándose como la región con mayor número de solicitudes.