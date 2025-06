Pronostican un miércoles ventoso y variable

🌬️ ¡Día ventoso y variable!

🌊 Oleaje picado de hasta 6 pies

🌧️ Aguaceros en el oeste de PR entre 1–5 PM AST



🌬️ A breezy and variable day ahead!

🌊 Choppy seas up to 6 ft

🌧️ PM showers across western PR from 1–5 PM AST#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/WMs5w6rF4D