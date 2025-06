VIDEO: Senadora manda a callar a sus compañeros y asegura que habla en nombre de Dios

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Karen Román Rodríguez, tuvo un momento peculiar durante su turno en el hemiciclo en la sesión ordinaria del lunes.

Román Rodríguez, quien es recordada por el incidente ocurrido el mes pasado cuando fue expulsada de un vuelo de la aerolínea Frontier, regañó a los senadores que se encontraban hablando durante su discurso, mientras aseguraba que no era ella quien brindaba el mensaje, sino “Dios”.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico merece respeto, especialmente de nuestros senadores. Que trabajen y salgan a la calle a ver la necesidad humana. Basta ya de tanta hipocresía; pónganse a trabajar. Yo no doy abasto y mi compañero Jay atendiendo situaciones de nuestro distrito, mientras aquí hay gente en la pasarela, en el shooting, como modelos. Increíble, pero cierto. La gente de Puerto Rico tiene que aprender a votar. Se pierde el tiempo en bobadas y cosas que no valen la pena”, comenzó diciendo.

La senadora utilizó su turno para criticar a la oposición del PNP y exigir respeto por lo que estaba expresando en el momento.

“Puerto Rico está pendiente de lo que hablamos y nuestras acciones. Yo bendigo en el nombre de Dios esta tierra; Dios va a hacer cosas fructíferas en este cuatrienio y va a guiar a nuestra gobernadora para hacer cosas grandes. Al que no le agrade, que cierre los oídos con Kleenex.

El que esté hablando, que sepa que es una falta de respeto que los demás estén diciendo incoherencias. ¡Cállese! Cuando una persona está hablando, es una falta de respeto interrumpirla, y más cuando yo estoy hablando con autoridad. No les estoy hablando yo, les habla el Señor. Dios está cansado de la poca vergüenza”, añadió.

Senadora denuncia que la sacaron de un avión porque “pasajeros no se sentían seguros con ella”

La senadora novoprogresista Karen Román Rodríguez fue sacada de un avión de la aerolínea Frontier la noche del domingo 27 de abril de 2025, luego de que, supuestamente, algunos pasajeros no se sintieran seguros con su presencia.

PUBLICIDAD

Según el comunicado de prensa de la senadora:

“La situación comenzó cuando la aerolínea canceló el vuelo de Florida a San Juan en cuatro ocasiones. Además, intentaron cobrarme nuevamente por el equipaje que ya había pagado.

Cuando fui al mostrador de Frontier, me identifiqué como senadora y exigí hablar con un supervisor. Esto provocó la molestia de quienes esperaban en la fila. Una persona me dijo que ‘no era nadie en los Estados Unidos’”.

Después de finalizar el trámite, la senadora abordó el avión. Sin embargo, una vez en su asiento, el piloto solicitó su salida del vuelo, bajo el argumento de que algunos pasajeros no se sentían seguros con su presencia.

“Nunca en mi vida había tenido problemas en ninguna línea aérea ni en ningún otro lugar, ya que somos personas de ley y orden. Ciertamente, fui discriminada tan pronto me identifiqué, no solo por el personal de la aerolínea, sino también por algunas personas en la fila.

Soy pastora y he sido doblemente discriminada. Quien me conoce a mí y a mi familia sabe que no somos gente de problemas.

Simplemente, por ser senadora del PNP, ahora se me discrimina y difama. Orquestaron un grupo de alegadas quejas para levantar esta terrible calumnia. Esto lo dejamos en manos de Dios”, expresó Román Rodríguez en declaraciones escritas.