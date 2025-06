Controlan incendio en instalaciones industriales de Guaynabo

Un incendio se registró en la madrugada de hoy en el centro de distribución Amelia, en Guaynabo, específicamente en un almacén donde la compañía Skootel almacenaba baterías de litio fuera de servicio.

Según reportó Noticentro por Wapa, el fuego comenzó alrededor de las 4:00 a. m. y fue contenido por los bomberos en aproximadamente 15 minutos.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Parra, dueño de Skootel, explicó que las baterías afectadas se encontraban en una paleta segregada y estaban en proceso de ser recicladas.

“Baterías que estaban en una paleta segregada tomaron encender alrededor de las 4:00 de la mañana. Gracias a Dios el equipo de bomberos de Fort Buchanan y de aquí de Guaynabo City llegaron en aproximadamente unos 15 minutos y se pudo contener”, dijo Parra.

En total, entre 10 y 15 baterías resultaron calcinadas, todas provenientes de scooters ya retirados del mercado hace aproximadamente un año. Parra indicó que estas baterías estaban almacenadas mientras esperaban ser donadas a entidades dedicadas a su reciclaje. “La gran mayoría de ellas se abren, se le extraen las células de litio buenas y esas células se reempaquetan para crear battery packs que se dan a personas con necesidades”, añadió.

El almacén, que guarda unas 800 a 900 baterías además de vehículos eléctricos, permanecía cerrado al momento del incidente, por lo que no hubo empleados en riesgo ni personas heridas. Parra destacó que los planes de seguridad funcionaron como se esperaba: “Hoy me siento extremadamente tranquilo gracias a que para nosotros la seguridad siempre ha sido lo más importante... Hoy se probó que cuando se hacen las cosas bien no pasan problemas a mayores”.

La pérdida estimada asciende a unos $4,000, tomando en cuenta que cada batería tiene un valor aproximado de $200. El origen exacto del fuego aún no se ha determinado, pero Skootel llevará a cabo una investigación interna.

Las autoridades, incluyendo personal de Manejo de Emergencias, bomberos y ambulancias, se movilizaron al lugar como parte del protocolo.