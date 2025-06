Buscan atraer médicos mediante eliminación de requisitos para obtener licencia

El Departamento de Salud (DS), la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (JLDM) y la Asociación de IPAs, que aglomera grupos médicos, avalaron una medida legislativa que propone eliminar requisitos de premédica o bachillerato en ciencias naturales para obtener una licencia médica, en aras de atraer más médicos profesionales radicados en Estados Unidos.

El presidente de la JLDM, Ramón Méndez Sexto, junto a otros portavoces y asesores legales, reconoció en vista pública de la Comisión de Salud del Senado que la burocracia del sistema impide que las licencias se expidan de manera oportuna. Uno de los ejemplos que mencionó es el requerimiento de créditos de ciencias, aunque el candidato con bachillerato en otra disciplina haya completado un doctorado en medicina.

“Las disposiciones que flexibilizan los requisitos formales para el licenciamiento, que reconocen licencias médicas federales, que digitalizan trámites administrativos, y que robustecen la autoridad disciplinaria de la Junta, son medidas urgentes y razonables para atender la grave escasez de médicos y especialistas”, puntualizó el presidente de la Junta en su ponencia sobre el Proyecto del Senado (P. del S.) 508.

La JLDM se destaca por la lentitud, resaltaron el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, y la senadora del partido independentista María de Lourdes Santiago Negrón, a lo que Méndez Sexto contestó: “Desde el primer momento que un doctor presente su primer documento —sí, puede que tarde ocho a diez meses— pero una vez completa los requisitos, la licencia sale en no más tardar de dos semanas”.

Asimismo, la medida dispone que, si un médico cuenta con una licencia expedida en una jurisdicción federal, solo debe entregar un certificado de Good Standing, una del Federation Credential Verification Services e historial criminal y no tiene que incurrir en gastos adicionales para completar los prerrequisitos de premédica o ciencias naturales.

El doctor Ángel Muntaner, vicepresidente de la Asociación de IPAs, dijo que, en su caso, tuvo que invertir alrededor de $23,000 en créditos adicionales para tomar la reválida y recibir su licencia, a pesar de haber completado estudios de medicina.

Otras deficiencias atendidas

El P. del S. 508 incluso enmendaría la ley para añadir a otro oficial investigador auxiliar, que son designados por el secretario de Justicia. Actualmente solo hay un abogado nombrado para atender alrededor de 415 referidos de mala práctica, según reveló un informe del Contralor.

Por un lado, Santiago Negrón señaló que la falta de recursos, tanto en Justicia como en la JLDM, pueden dificultar la integración de otro abogado delegado a investigar los cientos de casos sometidos. Por otro, la cifra alta se debe a un exceso de asignación de números en la JLDM a referidos de aseguradoras que no necesariamente representan un caso de mala práctica, aclararon los asesores legales Cristal Soto Mujica y Luis Hernández Cardona.

“Son casos en proceso de investigación o que los que han recibido son una o dos sentencias en un período de tiempo de cinco años. No significa que el médico, por sí, sea incompetente; de hecho, la ley nuestra establece que no se tomará como parte de un procedimineto disciplinario el hecho de que un médico tenga una sentencia en su contra [...] Son referidos que llegan a través de compañías de seguros; cuando se examinan, muchos no ameritan tener una acción disciplinaria”, expresó Hernández Cardona.

Los senadores también cuestionaron a los miembros de la Junta por quejas de falta de atención pronta cuando los médicos llaman o escriben al grupo que emite licencias. Soto Mujica lo atribuyó al poco personal que atiende casos en persona y virtuales, una plataforma digital que solo tiene dos funciones —descargar un certificado y expedir licencias— y procedimientos manuales.

Una de las soluciones para ese asunto que intenta implementar la JLDM es una plataforma digital, que lleva desarrollándose por los últimos dos años por la empresa XUVO, en la que el médico podrá someter la documentación pertinente para facilitar la emisión de licencias. La herramienta se ha demorado años en producción porque lo usarán las más de 30 juntas examinadoras que componen la Junta de Licenciamiento, dijo Soto Mujica.

Esta iniciativa se complementaría con el sistema de credencialización que desarrolló la Oficina del Comisionado de Seguros para evitar que el proveedor someta los mismos papeles una decena de veces a planes médicos y otras organizaciones.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.