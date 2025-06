Piden a ACT y al alcalde de Naranjito aclarar qué ocurre con los trabajos del socavón en la PR-5

A más de dos años del socavón en la PR-5 en Naranjito, ocurrido en el 2023, e iniciando la temporada de huracanes del 2005, los conductores y vecinos de la zona cuestionaron aa la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, que expliquen cómo dicha situación continúa igual.

El socavón ocurrió luego que unas torrenciales lluvias hicieran que unas troncales pluviales colapsaron, eso provocó una alteración en la vía de rodaje y la evacuación de la inestabilidad del terreno.

Ante ello, el presidente municipal del Partido Popular Democrático (PPD), Julián Crespo López, expresó: “Han pasado ya 25 meses del evento, y la ciudadanía naranjiteña está cuestionando si los trabajos están detenidos y porqué. Por ser una vía estatal, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) está a cargo de la reconstrucción”.

“La ACT nunca ha explicado cuánto tiempo demora eso, ni tampoco el costo. En resumen, no hay fecha para la culminación de los trabajos de reparación”, agregó.

En la administración pasada, el director ejecutivo de la ACT fue Edwin González Montalvo, quien ahora ocupa la secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), por lo que exigen que haya algún tipo de continuidad en el proyecto.

“Este es una situación que afecta no sólo a nuestros ciudadanos de Naranjito, sino a todos los que usan la vía, de Barranquitas y Corozal, por ejemplo. Ciertamente el diseño del tránsito allí es complicado, lleno de drones naranjas y un semáforo todo el tiempo intermitente. Estamos hablando sobre exactamente al frente de las facilidades del Centro de Salud y de la Policía Municipal. Mi llamado es que la ACT diga la verdad de lo que está pasando. Ya ha pasado más de dos años sin que se sepa la verdad de caso”, indicó Crespo López.

El líder popular además solicitó al alcalde que tome acción.

“Esta es su misma administración de gobierno, tiene la gobernación, las agencias estatales, la Cámara de Representantes y el Senado de su lado, y no lo vemos cabildeando por la culminación de este proyecto. Hoy inició la temporada de huracanes y allí no hay movimiento que evidencie que se está haciendo el trabajo. El silencio que estamos viendo con relación a este caso no es bueno para nadie”, finalizó Crespo López.

Al momento, la ACT y Ortiz Chevres no han reaccionado al respecto.