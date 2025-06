Joven boricua honra sus raíces taínas con corto animado

El joven Rodolfo Enrique López dio rienda suelta a su imaginación y creó un cortometraje animado protagonizado por una india taína, con el fin de dar a conocer la cultura puertorriqueña ante el mundo.

López creó “Yahima: Taína of the Caribbean", pieza central durante la evaluación de portafolio en el California College of the Arts.

El trabajo fue evaluado por un panel compuesto por la profesora asociada y directora del Departamento de Animación y Videojuegos, Meghana Bisineer; el profesor asociado del Departamento de Ilustración, Owen Smith; y el artista invitado Christian Román, con experiencia en Disney Television y Pixar Animation Studios.

El proyecto pasó por múltiples etapas de producción, incluyendo conceptualización de personajes, diseño de paisajes, desarrollo de narrativa visual, storyboard, animatic, animación preliminar, limpieza, coloreado y animación final en 2D.

López, que cursa un Bachillerato en Bellas Artes (BFA) en Animación y una concentración menor en Prácticas Ecológicas (Ecological Practices Minor), contó con la mentoría de los profesores Ed Bell y Valerie Mih.

“Visualizo mi proyecto como una herramienta para interesar al mundo y a otros puertorriqueños sobre nuestras raíces y cultura taína”, afirmó el joven artista.

“Yahima” es una adolescente indígena amable e intrépida, quien se embarca en diferentes aventuras con sus amigos, explorando y protegiendo los recursos naturales a su alrededor.

La pieza tiene una duración de dos minutos sin créditos y ya se proyectó en Timken Hall, San Francisco, como parte del evento “Chimeration” organizado por la organización 24 Frames y WIA CCA.

El joven artista busca someter el filme de “Yahima” a otros festivales de cine.

Para estudiar animación en Estados Unidos, Rodolfo Enrique compitió y logró las becas CCA Visionary Practice Scholarship y CCA Scholarship & Creative Achievement Award, y, recientemente, obtuvo una subvención de la Fundación RIMAS para apoyar sus estudios universitarios.

“Estoy bien agradecido, porque ser becado es como un premio en el que reconocen el valor de lo que tú haces como estudiante de arte. En mi caso esta subvención de RIMAS llegó en el momento justo, porque durante este semestre mi Wacom, que es la tableta de dibujo que utilizo para hacer mis trabajos de animación, dejó de funcionar. Yo pude terminar mi animación con la ayuda de mi amiga Kimberly Cepeda, y usando los equipos de la universidad; pero poder tener mi propio equipo para usarlo en mi hospedaje o en mi casa me ofrece una libertad sinigual. Una tableta de dibujo para un estudiante de artes digitales como yo es imprescindible”, afirmó el animador en formación.

López es egresado del Taller de Ilustración y Animación de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales (superior) y la Escuela Especializada Bilingüe Padre Rufo (intermedia), ambas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR).