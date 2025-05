¡Historia! Maestra boricua Aymette Medina llega al espacio

La maestra Aymette Medina Jorge hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer puertorriqueña en viajar al espacio, como parte de una misión encabezada por la empresa de astronáutica Blue Origin.

El lanzamiento se produjo desde Launch Site One, en Van Horn, Texas, a las 9:39 a.m. hora local. La boricua estuvo a bordo de la cápsula New Shepard (N-32).

La profesora fue recibida por su madre y hermana.

A preguntas sobre sus planes futuros, Medina Jorge aseguró que aspira a llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Más temprano, Medina Jorge explicó en un video que se encontraba preparada para el viaje espacial. “¡Llegó el día!“, comentó la ponceña.

Además, la meteoróloga de “Telenoticias”, Zamira Mendoza, le dedicó un emotivo mensaje a Medina Jorge antes de su despegue.

“Querida, Aymette. Harás historia como la primera mujer puertorriqueña y maestra latina en ir al espacio. Vive y disfruta el proceso al máximo”, comenzó diciendo la comunicadora. “Gracias por crear oportunidades, ser una líder y abrir camino a otras mujeres y niñas que verán el lanzamiento desde distintas partes del mundo, soñando con seguir tus pasos. Que este sea solo el inicio de una nueva era de exploración y descubrimiento.¡Felicidades y buen viaje!”, agregó.

La educadora fue una de las ganadoras del premio Trailblazing STEM Educator Award, otorgado por el Challenger Center y la American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA, por sus siglas en inglés).

Junto a Medina Jorge viajó Gretchen Green, radióloga; Jaime Alemán, exembajador de Panamá en los Estados Unidos; Jesse Williams, empresario; Mark Rocket, ejecutivo aeroespacial; y Paul Jeris, empresario.

En verano de este año, la meteoróloga de “Las Noticias” de TeleOnce, Deborah Martorell, se convertirá en la primera mujer de su profesión en viajar al espacio.