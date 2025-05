Gobernadora felicita a maestra puertorriqueña que viajó al espacio

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, felicitó a Aymette Medina Jorge, maestra puertorriqueña que viajó al espacio este sábado en una misión de la compañía astronáutica Blue Origin.

“Puerto Rico celebra un logro histórico. Aymette Medina Jorge es la primera mujer puertorriqueña en viajar al espacio. Su exitosa misión en el Blue Shepard NS-32 es un ejemplo de valentía y dedicación que inspira a todas nuestras niñas y jóvenes puertorriqueñas a alcanzar sus sueños sin límites. ¡Gracias, Aymette, por llevar nuestra bandera bien alto! #OrgulloBoricua #NewShepard", expresó Colón a través de sus redes sociales.

Medina Jorge hizo historia al convertirse en la primera mujer puertorriqueña en viajar al espacio como parte de la misión Blue Shepherd NS-32.

La maestra Aymette Medina Jorge hizo historia este sábado al convertirse en la primera mujer puertorriqueña en viajar al espacio, como parte de una misión encabezada por la empresa de astronáutica Blue Origin.

El lanzamiento se produjo desde Launch Site One, en Van Horn,Texas, a las 9:39 a.m. hora local. La boricua estuvo a bordo de la cápsula New Shepard (N-32).

“Esto demuestra que nosotros, los latinos, también podemos convertir nuestros sueños en realidad. Cuando transformamos un sueño en una meta y trabajamos duro para alcanzarla, créanme: vale la pena. ¡Sí se puede! No se rindan. Esto es para ustedes. Por una Latinoamérica unida", fueron sus primeras palabras.

La profesora fue recibida por su madre y hermana.

A preguntas sobre sus planes futuros, Medina Jorge aseguró que aspira a llegar a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Más temprano, Medina Jorge explicó en un video que se encontraba preparada para el viaje espacial. “¡Llegó el día!“, comentó la ponceña.

Por su parte, Phil Joyce, vicepresidente sénior de New Shepard, dijo en un comunicado de prensa que la misión había sido un “éxito”.

“Agradecemos a nuestros clientes por confiar en nosotros para brindarles la oportunidad de apreciar la fragilidad de la Tierra desde las alturas, una experiencia que realmente transforma a quienes la viven. Esperamos ver qué hará esta extraordinaria tripulación con esta experiencia. Me enorgullece la dedicación de nuestro equipo para hacer posible estos momentos”, sostuvo Joyce.

New Shepard —nombrado en honor al astronauta Alan Shepard—ha llevado al espacio a 64 personas, incluyendo a investigadores científicos, educadores, médicos, exploradores y emprendedores.

La educadora fue una de las ganadoras del premio Trailblazing STEM Educator Award, otorgado por el Challenger Center y la American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA, por sus siglas en inglés).

Junto a Medina Jorge viajó Gretchen Green, radióloga; Jaime Alemán, exembajador de Panamá en los Estados Unidos; Jesse Williams, empresario; Mark Rocket, ejecutivo aeroespacial; y Paul Jeris, empresario.

En verano de este año, la meteoróloga de “Las Noticias” de TeleOnce, Deborah Martorell, también hará historia al convertirse en la primera mujer de su profesión en viajar al espacio.