Reaccionan al Mensaje de Situación de Estado de Jenniffer González

El liderato político del país reaccionó en la noche del jueves al Mensaje de Situación de Estado de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón.

“Antes que nada reiterando mi disposición y la disposición de esta delegación a hacer una oposición constructiva. Colaborar con la gobernadora en aquellos asuntos donde existen coincidencias como lo son proteger los fondos del Medicaid, lograr la transición del PAN al SNAP y adelantar los intereses de desarrollo económico de Puerto Rico mediante el concepto de ‘reshoring’. No obstante, somos oposición y somos una oposición responsable y nos corresponde destacar lo siguiente, si una palabra describe el comienzo de este gobierno, esa palabra es desorden”, dijo el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera en reacción al mensaje.

“Desorden en las agencias. Desorden en el Departamento de Estado, donde en menos de 5 meses, hemos tenido 3 secretarios. Desorden en el Departamento de Justicia, donde en el mismo tiempo hemos tenido 2 secretarias. Desorden en el Departamento del Trabajo, donde en el mismo tiempo hemos tenido 2 secretarias. Desorden en Educación donde ya se devuelven fondos federales que no se usaron y donde además se denuncian irregularidades en subastas que hoy no se explican. Hay desorden en las carreteras, hay desorden en la Seguridad Pública, donde se desmoraliza a nuestra policía celebrando y condecorando a personas que promueven el desorden y la inestabilidad y la ilegalidad en nuestras vías públicas hay desorden en la energía. Donde si bien hay una agenda para aumentar la generación, no hay un Plan B por si eso fracasa, como ha sucedido ya con la promesa incumplida de la barcaza”, añadió.

Según Hernández Rivera, el Partido Popular Democrático (PPD), propone “un contraste frente al desorden. Y frente a la resignación, esperanza”.

Por su parte, los presidentes legislativos, Carlos Johnny Méndez y Thomas Rivera Schatz elogiaron el mensaje de González Colón.

De acuerdo al presidente del Senado, el mensaje de Situación de Estado de la gobernadora fue “el más extenso en muchísimos años”.

Asimismo, para los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón, dejó fuera del panorama muchos temas como por ejemplo, los fondos para la Universidad de Puerto Rico.

“Aún aquellas medidas que la gobernadora parece sentirse orgullosa, hiere la retina su insuficiencia”, dijo Santiago Negrón.