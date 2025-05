Gobernadora dice LUMA “tiene como vacilón” pedir aumentos en la tarifa

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el viernes que la compañía LUMA Energy “tiene como vacilón” el someter propuestas para aumentos en la tarifa de la luz cada vez que tiene deficiencias en sus recursos, luego que el Negociado de Energía rechazó la solicitud más reciente de la empresa.

“Y nuevamente con el favor de Dios el Negociado verá que no es necesario ese aumento. Yo creo que aquí esta compañía ha tomado como vacilón el someter para aumentos en la luz cada vez que tiene deficiencias en sus recursos y yo creo que tienen que revaluar su estructura corporativa y su estructura de gastos y de cuánto pagas y cuánto destinen a otras cosas, a los anuncios de televisión, entre otras cosas. No se justifica el aumento, lo dije la previa que se sometiera, me alegra que el Negociado haya visto lo mismo que nosotros y nosotros seguimos trabajando las partidas que corresponden a nivel federal. Las estamos sacando como nunca antes y estamos en continuación con la junta para eso”, expresó González Colón en declaraciones a la prensa.

La gobernadora dijo además que todos los municipios de Puerto Rico están haciendo ajustes porque ahora tienen cargas que antes las asumía el gobierno estatal, aunque reconoció que algunos tienen planes más agresivos que otros.

González Colón reaccionó también a las críticas de sus opositores políticos sobre su primer Mensaje de Situación de Estado, donde prometió que su próximo mensaje será más corto y que su gestión siempre ha estado enfocada en trabajar para el pueblo.

“Para mí lo importante es hablarle al pueblo. Les prometo que para el próximo mensaje será más corto, pero eso yo creo que había mucha gente pensaba que no se estaban haciendo cosas en el gobierno y nosotros hemos estado en la calle desde el día 1 y lo pudimos identificar, demostrar con datos que están todos presentados en el presupuesto”, afirmó la gobernadora.

Finalmente, dijo que continúa trabajando en los nombramientos pendientes, como el del Comisionado de Seguros, así como en la designación de nuevos jueces y fiscales para llenar las vacantes que han surgido por jubilaciones recientes.