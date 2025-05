Gobernadora acusa a exdirectora de ASES de mentir al Comité de Transición

La gobernadora Jenniffer González Colón acusó el viernes a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Roxana Rosari, de mentir al Comité de Transición, lo que como consecuencia provocó que el presupuesto para el año fiscal acordado con la Junta Fiscal está descuadrado.

González Colón anticipó que habrá referidos por esta situación.

“Cuando cuadramos todo el presupuesto, todo estaba de manera perfecta, y de hecho en las vistas de transición, ustedes recordarán que la entonces administradora de ASES dijo que ya los contratos estaban hechos, y que todo el dinero estaba acorde al presupuesto anterior y la realidad es que nos mintieron. Se dieron 4 beneficios adicionales a los requeridos en ley que dijeron que habían presupuestado y no lo presupuestaron. Y esa es la carta, Que acabamos de recibir en este caso de ASES y de la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo creo que ahí hay unos elementos de que le mintieron al Comité de Transición bajo juramento diciendo que se habían presupuestado, que los contratos estaban, y se dieron unos beneficios en campaña electoral que no estaban presupuestados para operar”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Tiene que haber consecuencias. Ahora, una vez OGP y la Junta, que son los que están levantando, la información, nos certifiquen, en dólares y centavos el costo de cada uno de los beneficios que se otorgaron sin estar presupuestado, porque recuerde que hay un presupuesto corriendo y se dieron unos beneficios que no estaban en ley. Pues hay que ver primero, a cuánto ascienden en totalidad, porque ellos dijeron que eso estaba en los contratos y los contratos no se emitieron a diciembre del año pasado, por lo tanto, nos tocó a nosotros hacer la contratación y nosotros no vamos a dejar a la gente sin el servicio. Así que vamos a buscar el dinero de otras partidas para poder cubrirlo. Pero eso no significa que se quede así, nosotros vamos una vez OGP y la Junta que se reúnen hoy con AFFAF identifiquen y con ASES cada una de las partidas, yo creo que aquí tienen que haber referido, claro que sí”, añadió.

La gobernadora mencionó que no hay otra opción que no sea sacar el dinero de otra partida.

“Nosotros estamos hablando que estamos dándole 109 millones más que el año fiscal del año pasado. Así que la diferencia es lo que OGP nos está identificando recursos, obviamente vamos a tener que sacar de un lado para cubrir para cubrir el otro y eso debe estar ocurriendo en el día de hoy para nosotros cumplir con nuestra meta de un presupuesto balanceado. Eso se está haciendo en coordinación con la Junta”, mencionó.

La Junta Fiscal rechazó aprobar una enmienda al contrato del Plan Vital para aumentar en 21 por ciento las tarifas a las aseguradoras, lo que a juicio de la entidad fiscal descuadró el presupuesto acordado para el año fiscal 2025-2026.

En la carta enviada al director ejecutivo Oficina de Gerencia y Presupuesto Orlando Rivera Berríos, el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, sostuvo que “esta enmienda, que incluye las nuevas tarifas, fue sometida a la Junta luego de que esta presentara a la Asamblea Legislativa el presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2026 el 12 de mayo de 2025, lo que crea mayor incertidumbre fiscal para el resto del año fiscal 2025 e impacta el proceso de desarrollo del presupuesto para el año fiscal 2026.

El presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2026, desarrollado conjuntamente con el Gobernador y presentado a la Legislatura, asume un aumento del 10 por ciento en las tarifas, el cual ya duplica el ajuste anual histórico del 5 por ciento observado en los años fiscales 2022 y 2023. El proceso de desarrollo presupuestario no contempló un aumento del 21.06 por ciento en las tarifas actuales”, expuso Mujica en la carta.

Según la gobernadora el presupuesto de ASES recibe del Fondo General 814.8 millones de dólares, de ingresos propios tiene 188.5 millones y de fondos federales 4,002 millones de dólares para un total de 5, 005 millones. El aumento solicitado es de 109 millones de dólares.