“Muy desagradable”: ¿Qué es el concepto “TACO” de moda en los mercados financieros y por qué se enojó Trump?

Los mercados financieros mundiales se han convertido en una verdadera “montaña rusa” de subidas y bajadas desde que Donald Trump asumió el pasado 20 de enero, por culpa de las amenazas y retrocesos del presidente de Estados Unidos con los aranceles contra las principales economías del mundo.

El mayor ejemplo es lo que ocurrió el pasado 2 de abril, bautizado por Trump con pomposidad como el “Día de la Liberación”, cuando anunció aranceles contra casi todo el mundo, incluyendo islas solo habitadas por pingüinos.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, el 3 de abril, Wall Street tuvo su jueves negros con fuertes caídas: el Nasdaq perdió cerca del 6 %, mientras que el S&P 500 cayó un 4,84 % y el Dow Jones bajó un 3,98 %.

Sin embargo, la tensión en los mercados fue breve. El 6 de abril, apenas unos días más tarde, Trump informó sobre una moratoria que afectaba las mismas medidas anunciadas previamente. Esta “voltereta” provocó una subida notable en los mercados tres días después, con todos los índices principales creciendo más de un 7,5 %. El Nasdaq, en particular, lideró el repunte con un incremento superior al 12 %.

Este ciclo de amenazas y luego retrocesos se ha convertido en un patrón recurrente de Trump y los analistas de mercado ya lo han internalizado.

Los apodos a las estrategias de Trump

Lo que en un primer momento se conoció en el ámbito financiero como “Trump trade”, ha evolucionado hacia una nueva forma de interpretar las decisiones del presidente. El pasado 2 de mayo, el periodista Robert Armstrong del Financial Times propuso un nuevo término para describir este fenómeno: TACO, siglas en inglés de “Trump Always Chickens Out”, que traducido sería “Trump siempre se acobarda”.

El concepto se ha popularizado rápidamente en círculos financieros, funcionando como una especie de alerta. Según esta lógica, cada vez que Trump anuncia nuevas medidas proteccionistas, podría ser un buen momento para comprar acciones, anticipando una corrección de esas políticas y un posterior rebote en los mercados.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo Trump del término “TACO”?

Este miércoles, en una ronda con periodistas en la Casa Blanca, le preguntaron a Trump se conocía el concepto “TACO” de siempre “acobardarse” ante las amenazas de sus aranceles.

Trump al principio reaccionó algo contrariado y negó conocer el término. Luego explicó sus acciones: “¿Por qué puse aranceles altos y los bajé? ¿Por eso dicen que me acobardo? La Unión Europea no quería reunirse con nosotros, puse un arancel del 50% y me llamaron para que nos reuniéramos de inmediato. Eso se llama negociación”.