Grupo Fugitivo: evento al que asistieron antes de su desaparición habría sido una trampa

Los integrantes de Grupo Fugitivo desaparecieron sin dejar rastro luego de presentarse a un supuesto evento para el que habían sido contratados. Días después autoridades reportaron el hallazgo de cinco cadáveres que podrían tratarse de sus restos. En medio de la situación, el colectivo Amor por los Desaparecidos, aseguró que la celebración a la que se les citó en realidad era una trampa para llevárselos.

El pasado domingo por la noche, familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo denunciaron a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas su desaparición al haber perdido todo contacto con ellos. Los músicos habrían sido contratados para ofrecer una presentación en vivo en la colonia Riveras de Rancho Grande, en Reynosa Tamaulipas.

Tras varios días de investigaciones, la Vocería de Seguridad estatal lanzó un comunicado en el que anuncian el hallazgo de cinco cuerpos que podrían pertenecer a los integrantes de la agrupación: “Las investigaciones conllevaron a una zona donde se localizaron cinco cuerpos sin vida, que por las características preliminares, pudieran corresponder a las personas no localizadas”.

Habrían puesto una trampa a Grupo Fugitivo para llevárselos

Hasta el momento se tiene poca información sobre el caso, pues tampoco se ha confirmado que los restos pertenezcan a los miembros de Grupo Fugitivo. No obstante, en un encuentro con medios locales, Edith González del colectivo Amor por los Desaparecidos, sugirió que Grupo Fugitivo pudo haber sido víctima de una trampa.

“Los manda citar en una dirección, y al momento de que llegan a la dirección, no existía tan palapa como referían, estaba como una, pero en abandono. Posteriormente llega otro integrante de la agrupación y refiere que los integrantes no estaban, que no había ninguna fiesta, ninguna palapa, y pues ahí empiezan a hacer comunicación con los cinco integrantes, pero ya todos estaban mandando a buzón en su celular”, mencionó Edith en declaraciones recuperadas por Debate.