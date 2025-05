El Conquistador aclara controversia sobre supuestos actos para callar el canto del coquí

El reconocido hotel El Conquistador, en Fajardo, reaccionó a través de sus redes sociales oficiales a una controversia que ha surgido sobre presuntos actos para eliminar el canto del coquí en las instalaciones, ante rumores sobre quejas de los huéspedes.

A través de Instagram, El Conquistador publicó un video en el que se puede escuchar el canto de la especie nativa de Puerto Rico, al mismo tiempo que aseguraron que “nunca harían nada en contra de los coquíes”.

“El canto del coquí es parte del ADN de El Conquistador, un sonido que nos conecta con la esencia de nuestra isla. Así como las vistas, nuestras amenidades y atardeceres, el canto del coquí es uno de esos detalles que quienes nos visitan extrañan cuando regresan a casa. Por aquí les dejamos este video a modo de recordatorio de que NUNCA haríamos nada en contra de los coquíes ni de ninguna otra especie”, se lee en la publicación.

Las expresiones se dieron luego de que, a través de las redes sociales, se publicara un video en el que se señala que un turista escuchó que en el hotel estarían buscando la forma de callar el canto del coquí tras denuncias de huéspedes extranjeros que aseguraban que no podían dormir.

Se trata de un video publicado en TikTok por un usuario identificado como @landostabz, quien asegura haber escuchado que en el hotel se estaba buscando la forma de “acabar con el problema”.

Igualmente, el pasado fin de semana, un turista que visitó la isla publicó en la red social Reddit un escrito en el que pedía recomendaciones de productos que “mantengan calladas a las ruidosas ranitas”.

Según la persona, identificada con el usuario “Doodie Man Bunz”, los coquíes son “demasiado ruidosos” y su canto le resulta “desesperante”.

Además, aseguró que escuchó a una pareja en un restaurante del área de Condado, en San Juan, hablar sobre un supuesto “spray” que habrían utilizado en su alojamiento para silenciar a los anfibios.

La publicación realizada en el foro decía lo siguiente:

“¿Spray para mantener calladas a las ruidosas ranitas? Escuché a una pareja en un restaurante en Condado hablando sobre un spray que usaron en su Airbnb para que las ranitas no croaran toda la noche, ya que hacen muchísimo ruido, y dijeron que les funcionó. No llegué a escuchar qué tipo de producto era y se fueron antes de que pudiera preguntarles. No he encontrado nada en internet ni en tiendas. ¿Alguien sabe qué podrían estar usando? Definitivamente me gustaría conseguir algo así. Amo la naturaleza, pero, ¡por Dios! Esas cosas son demasiado ruidosas por la noche y un poco desesperantes.”