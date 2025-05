Visto bueno del capitán Elvis Zeno a destruir motoras confiscadas

El director del Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico, el capitán Elvis Zeno, afirmó que está de acuerdo con hacer cambios en el proceso de confiscación de vehículos todo terreno para emular el modelo del estado de Nueva York, donde estos vehículos son destruidos para evitar que regresen a las carreteras.

En entrevista con El Circo de La Mega (106.9 FM), Zeno mencionó que ha visto los videos publicados en redes sociales sobre la destrucción de vehículos confiscados en Nueva York y que le “agradó” tanto, que quisiera que la ley se implementara en la isla.

“Vi esa publicación, me agradó tanto que quisiera que se hiciera en Puerto Rico”, expresó el capitán.

Además, explicó que se están realizando esfuerzos para que la Legislatura enmiende la ley, con el objetivo de hacer la confiscación más rigurosa y evitar que los vehículos involucrados en actividades delictivas regresen a sus propietarios.

“Actualmente, cuando confiscamos un ‘four track’, el caso pasa a la Junta de Confiscaciones. Se le envía una tasación al propietario y, si la paga, le devuelven la máquina. Nosotros hemos señalado que ese privilegio debería eliminarse”, explicó Zeno.

“Ellos invierten mucho dinero en esas máquinas, y si las pierden y se destruyen, sería un éxito”, añadió.

Reacción a expresiones del sheriff de Osceola

Zeno también reaccionó a las declaraciones del sheriff de Osceola, Marcos R. López, quien recientemente ha compartido su experiencia en el combate a las corridas de motoras en comunidades con una alta población puertorriqueña.

“Dondequiera que haya una corrida convocada, ya sea por Misael González Trinidad (‘Rey Charlie’) o cualquier otro, si no es coordinada por la Policía de Puerto Rico, termina en desgracia o en múltiples accidentes de tránsito. Totalmente de acuerdo, porque no hay cabida para la delincuencia en las carreteras”, expresó.

Sobre el comité y Rey Charlie

Por otro lado, el capitán Zeno evitó comentar sobre la participación de Misael González Trinidad, mejor conocido como ‘Rey Charlie’, en el comité nombrado por la gobernadora Jenniffer González, que eventualmente evaluará enmiendas a la Ley de Tránsito para regular los vehículos todo terreno.

“La gobernadora tiene el derecho de escoger a quienes estarán asesorándola. Yo no voy a entrar en ese asunto porque no me corresponde. Mi función es aplicar la ley de tránsito, y en eso nos vamos a concentrar”, indicó Zeno.

Sin embargo, destacó que el Negociado de la Policía necesita el apoyo de todos los puertorriqueños para combatir las actividades ilegales en las carreteras del país.

En las últimas semanas, el tema principal ha sido la posible legalización de los vehículos todo terreno en las vías públicas, una propuesta que la gobernadora Jenniffer González incluyó como parte de su campaña electoral en 2024.