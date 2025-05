Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz se reúnen en La Fortaleza

La gobernadora Jenniffer González y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvieron una reunión durante la mañana del miércoles en La Fortaleza, luego de semanas de desacuerdos por los nombramientos del Ejecutivo que fueron rechazados por la Legislatura.

A través de una fotografía publicada en Instagram, la gobernadora mostró que estuvo reunida con el presidente senatorial.

PUBLICIDAD

“Nuestra administración se distingue por el diálogo abierto y el trabajo constante en favor de los mejores intereses de Puerto Rico. Hoy sostuve una reunión productiva con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para abordar diversos aspectos clave de la agenda legislativa. Seguimos comprometidos con el progreso y bienestar de nuestra isla, trabajando sin descanso por un Puerto Rico mejor”, expresó la primera mandataria.

En las pasadas semanas, Rivera Schatz y González han tenido enfrentamientos debido a los nombramientos que fueron rechazados. Entre estos se encuentran el de la licenciada Verónica Ferraiuoli como secretaria del Departamento de Estado, posteriormente Arthur Garffer para la misma posición, y la exfiscal Janet Parra como secretaria del Departamento de Justicia.

Sin embargo, ayer, tras el anuncio de la designación de la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, para el Departamento de Estado, y de la licenciada Lourdes Gómez Torres como secretaria de Justicia, el presidente senatorial se mostró positivo.

En la conferencia de prensa del miércoles, la gobernadora admitió que no había consultado previamente los nombramientos con los presidentes legislativos.

PUBLICIDAD

A principios de este mes y tras el rechazo a varios nombramientos, el presidente senatorial, afirmó que tiene “diferencias de estilos” con la gobernadora.

“Ella habló de estilos, si ese es su estilo, yo se lo respeto. La gobernadora hizo unpodcast,De todo menos política, si ese es su estilo, yo no se lo critiqué. Gobernadora, yo estoy de acuerdo con usted, quizás en muchas cosas tengamos estilos diferentes. En los nombramientos, me aseguro de que todo el mundo cumpla con los requisitos y estándares. Es así de sencillo, hay una diferencia de estilos, pero tiene nuestro apoyo, no solo como gobernadora, sino como presidenta del partido. Estoy de acuerdo, tenemos diferencias de estilos en muchas cosas”, expresó Rivera Schatz en el programa Última Palabra con Alexandra Lúgaro (TeleOnce).