Comisionado residente logra reunirse con la gobernadora en Fortaleza

Luego de varias declaraciones en las que aseguraba no haber tenido contacto con la gobernadora Jenniffer González, el comisionado residente, Pablo José Hernández, sostuvo una reunión con la primera ejecutiva en La Fortaleza.

A través de las redes sociales, Hernández publicó una fotografía donde aparece junto a la gobernadora y aseguró que discutieron diversos temas en los que ambos tienen consenso.

PUBLICIDAD

“Acabo de tener una reunión cordial con la gobernadora respecto a energía, desarrollo económico, transición al SNAP y fondos de Medicaid. Como he dicho, siempre estaré disponible para trabajar en equipo en aquellos temas donde haya consenso”, escribió el comisionado residente en su cuenta de Instagram.

El pasado mes de marzo, el comisionado residente acusó a la gobernadora de no trabajar en equipo y de no haber respondido a una misiva que envió a La Fortaleza.

En respuesta, la primera mandataria catalogó como “estupideces” los comentarios del también presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

“Yo creo que ya se les ve la costura de las politiquerías, que si no le contestan una carta. ¿Qué es eso? Yo no tengo tiempo para esas estupideces, yo vengo a trabajar y lo estoy demostrando con acciones, con radicación de proyectos en el Congreso con legisladores republicanos y demócratas. Fui la autora de muchas de estas medidas. Mi directora de oficina de PRFAA estuvo en la inauguración de él el viernes. ¿Por qué no hablaron allí? ¿Por qué me tiene que mandar una carta? Estuvo aquí en el saludo protocolar, tiene mi celular”, expresó la gobernadora.

En ese momento, la gobernadora también señaló que Hernández Rivera estaba “rezagado” en la actividad legislativa del Congreso federal.

“Si él no quiere la colaboración del gobierno en sus proyectos, con nosotros no hay problema, yo busco cualquier otro congresista demócrata. Tuve cuatro aquí el sábado, el domingo, el viernes…”, agregó.