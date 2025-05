Proponen destruir los vehículos todoterreno confiscados por la Policía

El comisionado de Policía Municipal de Humacao, José Juan García, lanzó una propuesta este martes de tomar los vehículos todoterreno confiscados por transitar de manera ilegal en las carreteras de la Isla y destruirlos, como hacen las autoridades en la Ciudad de Nueva York.

Según explicó el coronel en el programa “Normando en la Mañana” de NotiUno 630 AM, tras una visita a la Gran Manzana, descubrió que la policía de la zona tomaba esta acción para educar a las personas.

PUBLICIDAD

“Fui enviado a firmar un acuerdo en la Ciudad de Nueva York y allí conversé con oficiales (que me dijeron) que cuando ellos ocupan este tipo de máquinas, que no son diseñadas para las vías públicas, el proceso es aglomerarlas y pasarle unas máquinas por encima, y destruirlas”, contó.

“La misma policía lo filma en video y lo publica en las redes sociales llevando el mensaje a todo aquel que está en violación de ley”, agregó.

García además catalogó de “innecesario” la creación de un comité para evaluar la viabilidad de dar tablillas a vehículos todoterreno, como estableció la gobernadora, Jenniffer González Colón, en la Orden Ejecutiva 29.

“Yo no creo (que el comité) sea la solución, pero no voy a entrar más allá de eso. Aquí hay leyes establecidas por años para trabajar con ese problema... Con la ejecución es que se resuelven los problemas”, afirmó en el espacio radial.

La pasada semana, la mandataria decretó un grupo de trabajo que evaluará la viabilidad de autorizar tablillas a vehículos todoterreno y ciertas motoras, como parte de sus compromisos programáticos.

PUBLICIDAD

El grupo de trabajo tendrá a su cargo estudiar y formular recomendaciones para establecer un marco regulatorio que permita el tránsito limitado de estos vehículos por determinadas vías públicas.

González Colón destacó que esta iniciativa tomará en cuenta criterios de seguridad, viabilidad técnica, experiencias de otras jurisdicciones y legislación vigente.

El comité estará presidido por el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) e integrado por jefes de agencias, representantes de alcaldes afiliados a las principales organizaciones municipales, y miembros adicionales designados por la gobernadora, incluyendo personas con experiencia en seguridad, comunidad y la industria de vehículos todo terreno.

“Tenemos una realidad, esos vehículos están vendiendo en Puerto Rico, algunos transitan en carreteras principales, algunos en carreteras secundaria. Ya han habido corridas, redadas y yo creo que tiene que haber un marco regulatorio que permita 3 cosas: uno la seguridad en nuestras calles, que cuando un conductor que tiene licencia, pues obviamente tenga un accidente, pueda tener un seguro que le cubra. Segundo que no se den a la fuga cuando se hacen allanamiento y si tiene una tablilla, tú puedes seguir a la persona y tercero, el disfrute y el pago que conllevan las licencias y las tablillas”, explicó la primera mandataria en conferencia de prensa.

“¿Cuál es la meta de esto? La meta es que se pueda hacer una revisión de cómo opera esto en California, en Florida, en Wisconsin. Todos tienen reglamentaciones distintas. Segundo, que haya uniformidad en la aplicación de la ley, porque ahora mismo tú tienes personas que tienen acceso a unas tablillas para estos vehículos en ciertos municipios, pero en otras regiones no dependiendo del Departamento de Transportación, tiene que haber una uniformidad. Cuáles son los que se van a permitir si se van a permitir en carreteras estatales si van a ser exclusivamente en secundarias o municipales. Si el manufacturero del vehículo, permite el tránsito, ese vehículo por carreteras principales o no. Si con la adquisición de accesorios en tiendas de retrovisores, cinturones de seguridad, el vehículo puede ser modificado para cumplir con estas expectativas, al igual que el pago de tablillas. Toda esa evaluación la tiene que hacer este comité. Y tiene hasta 120 días para rendir un informe con las recomendaciones de reglamento, legislación o de política pública”, añadió.

La excomisionada residente en Washington D.C. aseveró que esta practica debe aumentar la seguridad en las carreteras. Además, los conductores de los vehículos que cualifiquen tendrán que registrarse, pagar tablilla y podrán ser asegurados en caso de un accidente.

“Ahora mismo tu tienes distintos tipos de vehículos transitando que no están autorizados a estar en la carretera. Tú tienes conductas, por ejemplo, tu tienes a veces vehículos que no tienen ni tablilla y se van a la fuga, pudiendo ocasionar accidentes escondiéndose de la policía, ocasionado también accidentes que atentan contra su propia vida. Y estas son las cosas que queremos regular. Porque una persona que viole, infrinja la ley de tránsito sobre las cosas que se pueden o no se pueden hacer, si tiene una tablilla, el gobierno puede ir contra ese conductor, puede quitarle puntos en su licencia, puede confiscarle el vehículo, puede que radicarle cargos. Hoy en día, hay muchas de estas zonas que son zonas grises, que el Estado no tiene más allá que una incautación”, expresó.