Presidente AMPR afirma el síndico en el DE fue una pérdida de dinero

Para el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, el síndico que tiene el Departamento de Educación (DE) es una pérdida de dinero.

Asimismo indicó que las subastas deberían ser públicas en la agencia y el proyecto para prohibir los celulares en las escuelas publicas es innecesario.

“Entendemos que no, que ese dinero que se esté utilizando se debe utilizar para la educación pública de nuestro país, eso sí, tienen que haber más controles en el Departamento de Educación en todos los procesos y en todas las dependencias”, dijo Bonilla Sánchez en conferencia de prensa.

Bonilla Sánchez mencionó que desde que fue maestro (está retirado) y en los 10 años que lleva como presidente de la Asociación de Maestros las controversias por las subastas en la agencia se han escuchado toda su vida profesional.

“Siempre la Asociación se ha manifestado en contra de la politización en el sistema público, aquellos que llenen el requisito para obtener una subasta que sea en ley y aquellos que no, que se denuncie y vamos a estar en contra de cualquier proceso que no estén ley, porque Puerto Rico es un país de ley y orden. Nunca lo hemos dejado de escuchar, por eso es que lamentablemente tenemos que utilizar estos micrófonos para alzar nuestra voz y denunciar que basta ya con la politización en el sistema público en nuestro país y que se lleven los procesos como se deben de llevar, porque hay leyes y procedimientos a seguir y que no violen esos procedimientos. (Las subastas deben) tener un proceso de más apertura más competitivas y hacer que sean públicas, hasta televisivas para que el pueblo entienda cuál es el proceso que se está haciendo”, indicó.

Sobre la prohibición de los teléfonos móviles mencionó que se opusieron a la medida porque el Reglamento del Departamento de Educación inclusive tiene restricciones mayores al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes.

“Estuvimos en contra porque hay un manual y hay un reglamento donde se especifican que el uso del celular está prohibido solamente cuando es por medio y/ o estrategia educativa. Además, el proyecto de ley te limita a octavo (grado), el reglamento y el manual es hasta cuarto año. Que pongan en función los reglamentos y los manuales en cada escuela del Departamento. No hace falta (el proyecto) porque si usted va al manual y al reglamento del estudiante, se prohíbe el uso de los celulares. Por lo menos, lo que invito es que el Senado mire el reglamento y el manual que dan las directrices claras”, expresó.

A su juicio, lo que se debe procurar es educar a los padres para que no permitan que sus hijos lleven los equipos a las escuelas.

“Porque no es nada más que el celular, también está la tableta. Ahora bien, si la ley le va a dar más fuerza en cuanto a responsabilidad y remedios (a los maestros y directores), estamos totalmente de acuerdo”, sentenció.