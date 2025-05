Lamentan muerte de veterano a manos de la Policía: “No pueden tener licencia para matar”

La directora ejecutiva de Kilometro 0, Mari Mari Narváez, catalogó este martes como una “bandera roja” el informe policiaco sobre el veterano que murió ayer a manos de la Uniformada en Utuado.

La líder de la organización sin fines de lucro que fiscaliza la Policía afirmó que le resulta “desconcertante e ilógico” que envíen agentes a atender un caso donde se reportó que una persona enfrentaba “problemas emocionales”.

“Estamos muy consternados con este otro caso de una persona que está en una crisis emocional, que lo que necesita es apoyo, que lo que necesita es empatía, que lo que necesita es atención clínica, y la única alternativa que existe en nuestro país para una situación como esa es mandar a la Policía”, comenzó diciendo en Metro al Mediodía.

Continuó: “La Policía es un cuerpo entrenado para la violencia, es el brazo de uso de fuerza del Estado. En este caso, la persona lo que necesita es espacio físico, tiempo, estrategias no violentas para desescalar la tensión que tiene, y la Policía responde ayudando a esta familia asesinando a su hermano, que es un veterano y en el Día de la Recordación”.

Según explicó, el uso de fuerza por parte de la Uniformada debe ser escalonado, sin embargo, aseguró que familiares se comunicaron con la organización para informar que el hombre de 42 años no portaba ningún cuchillo, como informó la Policía. Asimismo, que no establecieron un diálogo con el presunto agresor antes de darle muerte.

“Para empezar por ahí, lo primero que hay que hacer siempre es cuestionar la versión de la Policía porque la versión de la Policía siempre es directamente cuestionada por los testimonios de las víctimas y de los testigos. No he documentado un caso en el que no sea de esa manera. Así que la Policía va creando una narrativa que no necesariamente se adhiere a lo que exactamente ocurrió allí“, sostuvo.

Narváez además criticó que el agente que lo mató no usara otras alternativas para inmovilizar personas, las cuales están establecidas en los protocolos del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).

“Matarlo definitivamente no puede ser la alternativa, nosotros no aceptamos esa explicación. Ponerse agresivo en este país, no te puede costar la muerte, como ellos dicen, que se puso agresivo. Habrá que ver qué tipo de agresividad era la que tenía la persona”, puntualizó.

Finalmente, la directora ejecutiva de Kilometro 0 confirmó que están ofreciéndole apoyo legal a los familiares del veterano para corroborar si pueden iniciar una demanda contra el Estado.

“La Policía en este país no puede tener licencia para matar... Estos actos no tienen consecuencias ni a nivel interno, ni a nivel criminal en el Estado. Por lo tanto, sigue pasando porque los policías entienden que pueden utilizar el arma de esa forma ligeramente por cualquier mínimo amenaza que sientan supuestamente en su contra”, comentó Narváez.

“Todos los días están alegando que las personas los están atacando y eso es algo bien poco probable porque la gente tiende a la autopreservación y saben que los policías están armados”, agregó.

Fue ayer, lunes, que se reportó la muerte de Daniel Maldonado Díaz en medio de una intervención con las autoridades en Utuado.

El NPPR alegó que Maldonado Díaz se mostraba agresivo y portaba un cuchillo. Durante el incidente, supuestamente el sujeto intentó atacar a los agentes, lo que llevó a uno de ellos a utilizar su arma de reglamento para repeler la agresión.

Maldonado Díaz resultó herido de bala y, cuando personal de emergencias médicas llegó al lugar de los hechos, confirmó que no presentaba signos vitales.

Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y de la Unidad de Investigaciones de Uso de Fuerza (FIU) se encuentran a cargo de la pesquisa sobre el uso de fuerza en este caso.

El agente Wilfredo Valentín Plaza, del Precinto de Utuado, realizó la investigación preliminar.

Posteriormente, el agente Luis Torres Soto, de la División de Homicidios de Utuado, bajo la supervisión del sargento Ángel Negrón Maldonado, continuó con la pesquisa en conjunto con la fiscal Daralis Alicea Cordero, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).