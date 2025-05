Carlos III visita Canadá en medio de tensiones por amenazas de Trump

En un momento político delicado para Canadá, el rey Carlos III inició este lunes una visita oficial al país norteamericano, marcado por las reiteradas amenazas de anexión del presidente estadounidense Donald Trump.

Acompañado por su esposa, la reina Camila, el monarca británico fue recibido en Ottawa por el nuevo primer ministro canadiense, Mark Carney, quien calificó la visita como “un honor histórico, a la altura de los desafíos que enfrentamos como nación”. Carney, que asumió el cargo en marzo pasado, ha hecho de la defensa de la soberanía canadiense uno de los pilares de su gestión.

Carlos III, quien también es jefe de Estado de Canadá, no ofreció declaraciones públicas durante su primer día en suelo canadiense. No obstante, su agenda incluyó encuentros con ciudadanos, una visita a un mercado de agricultores, la asistencia a un espectáculo de danza aborigen y la inauguración de un partido de hockey callejero. Más tarde, en una ceremonia en Rideau Hall, residencia oficial de la gobernadora general, el soberano participó en la plantación de un árbol, mientras los presentes entonaban el himno nacional y aclamaban “God Save The King”.

La atención política se centrará este martes, cuando el rey pronuncie el discurso del trono en la reapertura del Parlamento. Se anticipa que sus palabras sean analizadas minuciosamente por su posible trasfondo en cuestiones de soberanía nacional y relaciones bilaterales, en especial frente a las crecientes presiones de Washington.

Trump reiteró públicamente su deseo de anexionar Canadá, un país de 41 millones de habitantes, al que además impuso un significativo aumento de los aranceles aduaneros. En una visita reciente a la Casa Blanca, Carney fue enfático al rechazar tales aspiraciones: “Canadá nunca estará en venta”, afirmó, luego de que Trump expusiera lo que llamó las “formidables ventajas” de una unificación.

Carlos III, de 76 años y en tratamiento por un cáncer diagnosticado hace más de un año, mantiene la tradición de neutralidad política de la monarquía británica y no ha comentado públicamente sobre las propuestas del mandatario estadounidense, quien paradójicamente ha manifestado ser un ferviente admirador de la familia real.

Esta es la vigésima visita de Carlos a Canadá, pero la primera desde que ascendió al trono en septiembre de 2022.