Pablo José Hernández dice orden sobre vehículos todo terreno es un “regaño fino a la policía”

El comisionado residente Pablo José Hernández calificó como “irresponsable” la manera en que el gobierno ha manejado la problemática de las corridas de motoras en las vías públicas. En particular, cuestionó la orden ejecutiva de la gobernadora, que crea un comité para regular los vehículos todo terreno.

Hernández señaló que esta orden ejecutiva, firmada durante la semana, constituye “un regaño fino a la policía” luego del operativo en Cataño, donde se confiscaron varios vehículos y se emitieron boletos por violación a la Ley de Tránsito.

“La situación ha sido manejada irresponsablemente, porque se creó un comité de trabajo para cumplir una promesa de campaña después de que se tomaron acciones legales contra personas que estaban violando la ley. La impresión que se genera es que el gobierno está tratando de legalizar lo ilegal, el caos y el descontrol. Parece que le están dando un regaño fino a la policía, y eso no es lo que la policía se merece”, expresó Hernández.

Sus declaraciones se producen luego de que este sábado se reportaran dos incidentes en San Juan y Río Grande, donde policías se enfrentaron a motoristas.

Por su parte, la gobernadora Jenniffer González repudió estos actos contra la policía y aseguró que “no se va a permitir”.

“Esto no se va a permitir. Lo primero es que aquí tenemos que ser un pueblo de ley y orden, y los oficiales están haciendo su trabajo. Nadie puede estar por encima de la ley. Esta mañana llamé al superintendente de la policía, Joseph González, para decirle que cada persona que haya atentado contra la seguridad de los policías o del equipo—incluyendo las patrullas—tiene que ser procesada. Son nuestros oficiales de ley y orden, y la gente tiene que cumplir la ley”, declaró la gobernadora ante la prensa.

Según González Colón, la orden ejecutiva que busca regular los vehículos todoterreno no es responsable del comportamiento de estas personas contra la Policía.

“Ningún motorista, ciclista o conductor de vehículo regular tiene autorización para agredir, insultar, amenazar, intimidar o actuar contra ningún oficial del orden público. La Policía de Puerto Rico tiene todo mi respaldo. Esto no se va a permitir, no se va a tolerar, y espero que puedan identificar a los responsables, porque este tipo de acciones no pueden quedar impunes”, sostuvo.

La Orden Ejecutiva 29 crea un grupo de trabajo para analizar y regular el uso de vehículos todoterreno, incluyendo Utility Task Vehicles (UTV), Utility Vehicles (UV), Side-by-Side Vehicles (SSV) y otras motoras similares.

El sábado se reportaron dos incidentes entre agentes de la policía y motoristas. El primero ocurrió en Barrio Obrero, donde agentes que estaban comprando comida fueron rodeados y bloqueados por una caravana de más de 100 motociclistas que les gritaron improperios.

Otro incidente similar se registró en Río Grande, donde dos policías municipales resultaron heridos durante la persecución de dos motoristas en la carretera PR-3, alrededor de las 12:50 de la madrugada del sábado.