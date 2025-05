“Esto no se va a permitir”: Gobernadora sobre incidentes entre motoristas y policías

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aidyn González Colón, se expresó este sábado sobre el incidente reportado con dos agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y un grupo de motoristas en Barrio Obrero, Santurce.

González Colón dijo que espera que los responsables de los incidentes sean procesados y que “nadie está por encima de la ley“.

“Esto no se va a permitir. Lo primero es que aquí tenemos que ser un pueblo de ley y orden. Y los oficiales están haciendo su trabajo. Aquí no puede haber nadie. Y digo más, yo llamé esta mañana al superintendente de la policía, a Joseph González, a decirle que tenemos que cada persona que haya atentado contra la seguridad de estos policías o contra el equipo, entiéndase las patrullas, tiene que ser procesado. Aquí nadie está por encima de la ley y mucho menos contra nuestros oficiales de la policía. Son nuestros oficiales de ley y orden, la gente tiene que cumplir la ley”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

A juicio de González Colón, la orden ejecutiva que procura legalizar los vehículos todoterreno no es responsable de la conducta de estas personas contra la Policía.

“Nadie, ningún motorista, ningún ciclista, ningún conductor de un vehículo regular tiene ningún tipo de autorización ni para agredir, insultar, amenazar, intimidar o actuar contra ningún oficial del orden público. Y la Policía de Puerto Rico tiene todo mi respaldo. Esto no se va a permitir, no se va a tolerar y espero que puedan dar con los nombres de las personas porque este tipo de acciones no pueden quedar impunes”, sostuvo.

Y añadió: “Yo tampoco quiero permitir aquí el que se entienda que todo el que tenga un vehículo de motor puede hacer lo que dé la gana con el vehículo, eso no es así. Esto no da ningún permiso ni ninguna autorización a que la gente haga lo que históricamente ha estado haciendo, aquí las cosas tienen que hacerse con ley, la policía de Puerto Rico no solamente tiene mi respaldo, son parte de ese comité, van a tener los recursos, porque aquí ese es el problema. Se ha creado una anarquía de que todo el mundo puede hacer lo que les dé la gana. Y yo pretendo como gobernadora poner orden, garantizar la seguridad pública, tanto para el que transita por una vía de rodaje como para el que no transita. Y ahora mismo no hay esa uniformidad y ese comité hará las recomendaciones de rigor y las evaluaremos”.

La Orden Ejecutiva 29 crea un grupo de trabajo para analizar y regular el uso de vehículos todo terreno, Utility Task Vehicles (“UTV”), Utility Vehicles (“UV”), Side-by-Side Vehicles (“SSV”), otros vehículos afines o similares, incluyendo ciertas motoras.

“Esta Orden Ejecutiva lo que hace es crear un comité de trabajo, precisamente para que nadie ande por la libre, el que tu tengas gente usando motoras por las aceras o que tengan motoras wheeleando o bloqueando vías principales, no es parte de lo que la ley permite. Por otra parte, tu tienes vehículos que están transitando nuestras carreteras que no están autorizados en transitar en carreteras y tienes otros que dependiendo la información de su manufacturero pudieran o no pudieran estar. Nosotros, le metemos manos por primera vez a este tema de una manera seria. Quien dirige este Comité es el director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y son parte la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda para efecto de los cobros, la ACAA por el elemento de seguridad y obviamente tenemos otros renglones tanto de manufactura, distribuidores y estamos añadiendo más personas a ese Comité”, recalcó.

Por su parte, el comisionado del NPPR, Joseph González Falcón, insistió a preguntas de la prensa que esta para cumplir con la ley vigente.

“Si a través de ese comité se pasan leyes nuevas donde estos vehículos se le emiten tablillas van a estar en ley y no habrá problemas. Pero hasta ese momento, nosotros vamos a seguir cumpliendo con esa misión”, expresó.

Más temprano, González Falcón calificó el incidente como un acto de “intimidación” y afirmó que, durante el incidente, los involucrados causaron daños a un vehículo oficial.

Según reportó “Telenoticias” (Telemundo Puerto Rico), la situación ocurrió alrededor de las 11:54 p.m. del viernes, cuando los agentes se encontraban comprando comida y una caravana de más de 100 motociclistas los rodeó, bloqueó y gritó improperios.

El caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Dos policías municipales de Río Grande heridos por persecución a motoristas en Río Grande

Otro incidente similar ocurrió en el municipio de Río Grande, donde dos policías municipales resultaron heridos durante una persecución a dos motoristas, a eso de las 12:50 de la madrugada del sábado, en la carretera PR-3 en Río Grande.

Según el reporte de la Policía, los agentes Ezequiel Cruz y José Padilla intentaron intervenir con los conductores de dos motoras, una marca KTM, color anaranjado y una Piaggio color negro en la calle Pimentel de este municipio. Ambos huyeron del lugar y se inició una persecución que continuó por la carretera PR-3.

Durante la persecución, el conductor de la motora Piaggio sacó un arma de fuego y apuntó a los agentes. Ante la amenaza, el agente Cruz realizó una maniobra, perdió el control de la unidad policial e impactó un objeto fijo.

Ambos policías quedaron inconscientes y fueron trasladados al Hospital UPR de Carolina, donde su condición fue descrita como estable.

El vehículo oficial, fue remolcado al cuartel municipal de Río Grande.

La investigación está a cargo de agentes de la División de Tránsito de Fajardo y de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales, para continuar con la investigación.