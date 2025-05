Agente de la policía admite que temió por su vida cuando cientos de motoras rodearon su patrulla

Uno de los agentes que vivió la persecución de cientos de motoristas durante una corrida en la zona de Barrio Obrero, en San Juan, aseguró que temió por su vida debido a la gran cantidad de motociclistas que rodearon la patrulla del Negociado de la Policía de Puerto Rico en la que se encontraba.

El agente Neftalí González Morales explicó a Telenoticias (Telemundo) lo ocurrido en horas de la madrugada cuando cientos de motoras rodearon la patrulla de la policía y comenzaron a gritar improperios a él y a su compañero.

“Cuando paso, veo que una motora se me abalanza encima, pienso que es un accidente de motora que iba a ocurrir y trato de esquivarla. Cuando trato de esquivarla, comienza la multitud de motoras a abalanzarse sobre la patrulla, emboscando la unidad. Mi compañero y yo, dentro de la unidad, comenzamos a buscar cobertura y llegar a la acera para encontrar un espacio vacío, salir y utilizar la retirada táctica", explicó.

Según el agente, luego de retirarse del lugar, la persecución llegó hasta el cuartel de Villa Palmeras. El agente indicó que, en medio de la persecución de los motoristas, temió por su vida.

“En ese momento me pasó la muerte por la cabeza, tratando de visibilizar un arma de fuego, porque ante la multitud sé que alguien podría estar armado”, añadió en entrevista con la periodista Dianerys Calderón.

El informe de la policía indica que los agentes se encontraban comprando comida en un food truck, cuando una corrida de más de 100 motociclistas los rodeó y bloqueó la patrulla de la policía.

Los individuos comenzaron a gritar improperios y palabras soeces a los agentes mientras ocasionaban daños al vehículo oficial.

Los agentes, aunque se encuentran estables, fueron atendidos por paramédicos del municipio como parte del protocolo.

Reacción de la gobernadora

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aidyn González Colón, se expresó este sábado sobre el incidente reportado con dos agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y un grupo de motoristas en Barrio Obrero, Santurce.

González Colón dijo que espera que los responsables de los incidentes sean procesados y que “nadie está por encima de la ley”.

“Esto no se va a permitir. Lo primero es que aquí tenemos que ser un pueblo de ley y orden. Los oficiales están haciendo su trabajo. Aquí no puede haber nadie. Y digo más, yo llamé esta mañana al superintendente de la policía, Joseph González, para decirle que cada persona que haya atentado contra la seguridad de estos policías o contra el equipo—entiéndase las patrullas—tiene que ser procesado. Aquí nadie está por encima de la ley y mucho menos contra nuestros oficiales de la policía. Son nuestros oficiales de ley y orden, y la gente tiene que cumplir la ley", dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

A juicio de González Colón, la orden ejecutiva que procura legalizar los vehículos todoterreno no es responsable de la conducta de estas personas contra la policía.

“Nadie, ningún motorista, ningún ciclista, ningún conductor de un vehículo regular tiene autorización para agredir, insultar, amenazar, intimidar o actuar contra ningún oficial del orden público. La Policía de Puerto Rico tiene todo mi respaldo. Esto no se va a permitir, no se va a tolerar, y espero que puedan dar con los nombres de los responsables, porque este tipo de acciones no pueden quedar impunes", sostuvo.

Este incidente ocurre en la misma semana en que la primera ejecutiva firmó una orden en la que nombra un comité de trabajo que evaluará la regulación de los vehículos todoterreno, con miras a permitir su uso en las carreteras.