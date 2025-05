Gobernadora espera nominar funcionarios para Estado, Justicia y Trabajo antes de que acabe la sesión

La gobernadora, Jenniffer Aidyn González Colón dijo que su meta es llenar las vacantes en los Departamentos de Estado, Justicia y Trabajo antes del 30 de junio.

“Y mi meta es poder nombrar un secretario de Justicia mucho antes de que llegue esa fecha. Pero ustedes entenderán que esto no es cualquier cargo en el gobierno. Es la persona que a mi juicio tiene que cumplir con sacar los criminales de la calle, llevar los casos de delincuentes hasta los tribunales y hacer que se cumplan. Y yo quiero conseguir un abogado criminalista, no un abogado civilista para hacer esta función y estoy entrevistando”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Los subsecretarios son los que están actuando. Los subsecretarios tienen una función en ley, que es que cuando el jefe no está suben interinamente y cuando se nombre el jefe vuelven a su puesto de interino. Por lo tanto, no se envían a consideración de la Asamblea Legislativa. Y mi meta no es que un interino se quede permanentemente ahí. Mi meta es tener funcionarios en propiedad y los voy a designar en propiedad. Pero para eso se hicieron los puestos de subsecretario para que las agencias, cuando ocurran estas cosas por diseño constitucional, siempre se quede con alguien que haga el trabajo”, añadió.

En el caso del secretario o secretaria del Trabajo, mencionó que evalúa a la subsecretaria de la agencia, María del Pilar Vélez Casanova que actualmente es la interina.

“La subsecretaria en funciones nombrada está ejerciendo de secretaria interina. No es que se va a quedar ahí, ella es una de las personas que estoy evaluando a ese cargo, pero no necesariamente es la que voy a nominar. Pero van a haber funcionarios nominados en su cabalidad. Así que con esto pretendo atender, los tres funcionarios estuvieron nombrados ante la atención de la Asamblea Legislativa y no fue hasta mayo que rechazaron estos nombramientos y yo, que hice, los removí y voy a enviar nuevos nombramientos, pero no puedo eliminar la agencia. No puedo dejar la agencia sin cabeza. Tienen que haber los funcionarios, que son los subsecretarios, que ejercen la función de manera interina para que las cosas sigan corriendo en lo que será hombre o funcionario en propiedad, que será antes de que finalice la sesión. Yo espero que sea mucho antes”, expresó.

“Y mi función como gobernadora constitucionalmente es que la nominación la hago yo, el senador la evalúa, pero la nominación la hago yo, no me la va a hacer ningún profesor constitucional, ni me la hace ningún reglamento, la hago yo como gobernadora. Y eso va a ocurrir en los términos prescritos”, concluyó.