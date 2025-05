Dueños de vehículos híbridos y eléctricos tendrán que pagar anualidad por proyecto presupuestario de Donald Trump

Si el Senado de Estados Unidos no enmienda el llamado ‘One Big Beautiful Bill’, proyecto de presupuesto del presidente Donald Trump, además de la eliminación de las exenciones en los pagos de aranceles, los dueños de carros híbridos o eléctricos tendrán que pagar en Puerto Rico una anualidad de 100 o 250 dólares.

Según la gobernadora, Jenniffer González Colón, “todo el mundo sabia que eso iba a pasar”.

PUBLICIDAD

“Pudiera haber unos impuestos a los vehículos híbridos. Yo creo que todo el mundo sabía que eso iba a pasar. Ellos han gozado de eximirse contributivamente, no solamente a nivel federal, a nivel local. Tienen unas exenciones contributivas, eso fue parte de la política pública. Así que una vez eso ocurra, veremos cuál es el impacto y si en Puerto Rico se va a legislar para quitarles las exenciones que tienen actualmente”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

“Cuando se apruebe el proyecto de ley, obviamente, yo tengo que esperar la aprobación del proyecto de ley y mi costumbre va a ser no hablar de algo hasta que no se apruebe. Una vez se apruebe, nosotros le vamos a hacer una presentación del pueblo de Puerto Rico de cómo esa aprobación de presupuesto fiscal impactaría no solamente el bolsillo de contribuyentes, sino en las operaciones del gobierno”, añadió.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto presupuestario de Donald Trump, que, entre otros asuntos, elimina los créditos fiscales federales de 7,500 dólares para vehículos eléctricos nuevos y de 4,000 dólares para vehículos eléctricos usados.

Además, se incluyó un impuesto anual de 250 dólares para propietarios de vehículos eléctricos y de 100 dólares para propietarios de vehículos híbridos, destinado a financiar infraestructuras viales.

El proyecto de ley requiere que los estados y los territorios que reciben fondos federales para carreteras implanten estos impuestos anuales.

PUBLICIDAD

En caso de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones federales, como la reducción de fondos para infraestructuras.

La medida está pendiente de aprobación y/o enmiendas en el Senado federal.

“Todo esto es un proyecto vivo, que pudiera sufrir enmiendas y no me extrañaría”, sostuvo la gobernadora.

El ‘One Big Beautiful Bill’ también aumentó el crédito tributario por hijo temporalmente en 500 dólares, de dos mil a 2,500 dólares por niño para los años fiscales 2025 a 2028. A partir de 2029, el crédito regresará a dos mil dólares y se ajustará anualmente según la inflación.

Para calificar, los contribuyentes deben proporcionar números de Seguro Social válidos tanto para ellos como para cada hijo reclamado.

“Y obviamente, tengo que hacer la exhortación porque mucha gente no lo está reclamando porque no están llenando la planilla federal. Así que nosotros en el gobierno de Puerto Rico vamos a hacer una campaña de medios para que para el próximo año fiscal la gente someta la reclamación del child tax credit para sus hijos en Puerto Rico porque hay una proyección mucho mayor de niños en Puerto Rico y los padres no las están reclamando”, expuso la gobernadora.

En el caso del Medicaid, se imponen requisitos laborales para adultos sin discapacidades entre 18 y 65 años, excepto a aquellos con hijos menores de 7 años.