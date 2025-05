Alcalde de Dorado habla sobre su diagnóstico de cáncer

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera se expresó el viernes sanado de su condición de cáncer de hígado.

“Quiero aprovechar la prensa para agradecer a la prensa y agradecer a toda la ciudadanía de Puerto Rico y especialmente de Dorado. Con todas sus oraciones. El martes comencé un tratamiento innovador. Que se conoce como inmunoterapia es algo diferente a la quimioterapia. Es algo milagroso que fue aprobado por la agencia federal de salud. Y yo declaro, por las llagas del Señor Jesucristo, ya yo estoy siendo sano”, dijo el alcalde en conferencia de prensa durante una visita de la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón con sus jefes de agencia.

PUBLICIDAD

“Esto es una tecnología nueva. Que no conlleva que se me va a caer el cabello. No, no he tenido ningún tipo de efecto secundario. Gracias a Dios por mi condición de salud física. Estoy totalmente lleno de salud, excepto el padecimiento que se me diagnosticó. Reitero, mi agradecimiento a todos los ciudadanos, los líderes eclesiásticos y la buena voluntad de la ciudadanía en elevar esas oraciones que sabemos que han llegado al Señor y el Señor en su inmensa misericordia, ha correspondido”, expresó.

López Rivera insistió en que esta en condiciones de mantenerse como alcalde y anticipó que buscará la reelección.