ManpowerGroup apuesta por un liderazgo más humano

La escasez de talento en Puerto Rico alcanza el 53 %, según el estudio más reciente de ManpowerGroup. Ante este panorama, la presidenta de la empresa para Latinoamérica, Mónica Flores Barragán, promueve un nuevo enfoque de liderazgo centrado en las personas como estrategia clave para atraer y retener talento.

A nivel global, el 74 % de los empleadores enfrenta dificultades para cubrir vacantes, especialmente en áreas como tecnología, análisis de datos, ingeniería, ventas y mercadeo, operaciones, logística, recepción y atención al cliente. En el caso de Puerto Rico, las posiciones más difíciles de llenar incluyen recepción y atención al cliente, ventas y mercadeo, temas de riesgo ambiental, sostenibilidad y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), asesoría en cumplimiento y operaciones.

Ante estos retos, ManpowerGroup denomina esta etapa como “La Era de la Adaptabilidad”.“Tener la capacidad de adaptarse y ejercer un liderazgo más humano, enfocado en las personas, el ambiente y los desafíos de la transformación digital, resulta crucial. Es el eje de la transformación organizacional y un motor para el desarrollo económico de Puerto Rico”, afirmó Flores Barragán.

Sobre la fuga de talento, opinó que el fenómeno trasciende el ámbito empresarial.“El talento ya no permanece 30 años en una misma empresa. Ese modelo ya no existe. Las personas buscan cambios frecuentes y un entorno donde se les valore como individuos, no como números. La retención del talento no depende solo de las empresas; también requiere condiciones país que fomenten una vida digna y atractiva. Es un reto que sobrepasa al sector privado”, declaró a Metro Puerto Rico.

Flores Barragán también subrayó la importancia de fomentar la capacitación continua.“Una de las habilidades blandas más valoradas hoy es la automotivación para aprender. No se trata solo de esperar que la empresa capacite, sino de que cada persona asuma su desarrollo profesional”, expresó.

Además, citó el informe El Futuro del Trabajo del Foro Económico Mundial, que identifica las habilidades de mayor crecimiento hacia 2030: inteligencia artificial y big data, redes y ciberseguridad, alfabetización digital, pensamiento creativo, resiliencia, adaptabilidad, curiosidad, aprendizaje continuo, liderazgo e influencia social, gestión del talento, pensamiento analítico y gestión ambiental.

Según la ejecutiva, seis de cada diez empleados necesitarán adiestramiento en inteligencia artificial antes de 2027. Los sectores más expuestos a esta tecnología ya muestran un aumento de productividad de casi cinco veces.“Es más probable que una persona sea reemplazada por alguien que domine la IA, que por la IA misma”, concluyó.

Flores Barragán será la oradora principal en la convención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Su conferencia “La Era de la Adaptabilidad” se presentará mañana viernes a las 10:00 a. m. en el hotel Wyndham Grand Río Mar, en Río Grande.