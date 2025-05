LUMA aclara que subestación averiada en el Tren Urbano no les pertenece

La empresa encargada del sistema de transmisión y distribución energética en la Isla, LUMA Energy, aclaró este miércoles que la subestación de tracción en el Tren Urbano, que dio paso a un fuego y que causó daños en componentes eléctricos esenciales, no es operada por ellos.

“Desde que ocurrió el evento en la subestación privada del sistema del Tren Urbano, en LUMA hemos estado en constante comunicación con la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y disponibles para brindar apoyo de ser necesario”, comenzó diciendo el consorcio en declaraciones escritas.

Continúo: “Es importante aclarar que esta subestación no forma parte de la infraestructura operada por LUMA, por lo que no hemos sido parte del proceso de investigación relacionado con la situación reportada. Nuestra participación se ha limitado a desconectar el sistema eléctrico de dicha subestación, a petición directa de ATI, como medida de seguridad para facilitar sus trabajos”.

Finalmente, reiteraron su disposición para continuar colaborando con ATI con miras al “restablecimiento seguro y eficiente del servicio del Tren Urbano”.

Hace un semana, el tren dejó de funcionar tras registrarse un incendio en la Estación Martínez Nadal en Guaynabo que provocó que las vías se quedaran sin electricidad por una sobrecarga en el sistema.

La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) aseguró, durante una vista ocular de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, que las pérdidas, que se estiman en casi $5 millones de dólares, ya fueron reclamadas a la compañía aseguradora.

Según Josué Menéndez Agosto, director ejecutivo de ATI, la falla comenzó en la subestación BPS2, ubicada en Las Monjas.

“Donde aparentemente comienza la falla es en el BPS2, donde tenemos 38 kilovoltios. Ahí hacemos una degradación de 38,000 voltios a 13,000 voltios. El sistema se protegió, pero cuando parece que llegó otra diferencia en voltaje o energía, ahí no se pudo proteger y llegó hasta acá. Esto afecta tanto al BPS2, que es una subestación sumamente importante, como a esta subestación”, explicó a preguntas de la comisión cameral.

Además, indicó que la distribuidora de energía LUMA Energy ha colaborado con ATI en las reparaciones y que, si de la investigación surgiera la responsabilidad del consorcio, “se harán los reclamos”.

“No quiero señalar a LUMA como el causante. LUMA es parte de toda esta situación que estamos analizando. Así que todavía falta mucho por determinar quién es el responsable de esto, pero, de ser así, pues nosotros, obviamente, presentaríamos nuestros reclamos”, expresó a preguntas de Metro Puerto Rico.

También destacó que, gracias al sistema de redundancia eléctrica, podrán energizar el área el próximo viernes para que diez estaciones estén operativas, siempre que se logre la energización del BPS1.

“Yo diría que de aquí al viernes ya podemos energizar el área. Es muy probable; todo depende de lo que ocurra esta noche con la energización del BPS1, si eso lo puedo adelantar o no. El Tren Urbano tiene una peculiaridad: cuenta con redundancia. Por eso, de hecho, podemos energizar el área que vamos a activar este próximo viernes, porque tenemos redundancia”, añadió.

Actualmente, cuentan con asistencia de autobuses con rutas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) en Intermodal, a lo largo de las estaciones que aún no se encuentran en funcionamiento. Entre las preocupaciones de la Comisión de Transportación e Infraestructura estuvo la falta de comunicación acerca de las alternativas de transporte.

El representante José “Cheito” Hernández Concepción, presidente de la comisión, expresó lo siguiente: “Ha habido una falta de comunicación porque la gente cree que no está funcionando y que no hay autobuses. Hay que trabajar con la comunicación, por lo menos en las redes sociales, utilizando distintos canales, porque evidentemente la gente está perdida cuando va a tomar el tren; no saben cómo hacerlo. Así que yo creo que debemos hacer un comunicado y enviar información para que la gente tenga claro dónde puede tomar el autobús y hacia dónde puede dirigirse”.

Por su parte, Menéndez Agosto se comprometió a hablar con su equipo de comunicaciones para gestionar dichos trámites.