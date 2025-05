Una amiga de Valeria Márquez revela que la influencer recibió amenazas previo a su fallecimiento

El caso relacionado con el homicidio de Valeria Márquez sigue generando rumores sobre quiénes podrían haber estado implicados. En este contexto, una amiga cercana a la influencer reveló que ya había recibido amenazas.

Amiga de Valeria Márquez hace confesión

En el transcurso de una entrevista, una amiga de Valeria Márquez, que optó por mantener su anonimato, expresó su aflicción ante el fallecimiento de la joven influencer, considerando las condiciones en las que ocurrió su muerte.

“Me dan ganas de llorar. Todo México ha sido conmovido, y es terrible, horrible. Oye, no se merecía lo que le ocurrió. No se merecía lo que le ocurrió, ni ella. Era una persona encantadora. Y te son, no te conocía y te sonreía”, expresó.

De igual manera, la amiga de la creadora de contenido comentó su sorpresa tras enterarse del fallecimiento de Valeria, añadiendo que ya había recibido amenazas en el pasado mientras estaba en un club nocturno.

“Y cuando me entero, es como qué, no inventes ¿Por qué a ella? O sea, ¿por qué a ella? ¿Por qué esas amistades? No se lo merecía. Se conoció que la intimidaron una vez en un antro, que estaba en un antro y que la amenazaron. Que ¿por qué te diviertes?, que no sé qué tanto. Tú divirtiéndote, y yo acá. La llegaron a amenazar”, reveló.

Sobre los comentarios que solía escuchar, la joven mencionó que en ciertas ocasiones, personas allegadas a Valeria Márquez habrían indicado que su fallecimiento estaba próximo debido a las personas con las que se rodeaba.

“Y también se mencionaba que varios le decían: Güey, tu muerte está cerca de ti, y cosas así. Pero pues no... no, realmente no de ese modo, porque en realidad ignoro el porqué. Sin embargo, efectivamente se solía escuchar: Tu muerte se aproxima, mantente alerta, ten cuidado con quién te asocias, que no sé qué tanto”, agregó.