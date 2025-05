Recién nombrada procuradora busca ganarse la confianza de organizaciones feministas

Desde que fue confirmada como procuradora de las Mujeres el pasado 31 de marzo, Astrid Piñeiro Vázquez afirma que no ha dejado de trabajar. Aunque su nombramiento se llevó a cabo sin vistas públicas y sin el consejo de las organizaciones feministas, está convencida de que está cualificada para asumir el liderazgo de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), creada mediante la Ley 20 del 11 de abril de 2001.

Esta entidad jurídica independiente —impulsada por diversas feministas, entre ellas la primera procuradora María Dolores “Tati” Fernós—, se creó para fiscalizar la implantación de la política pública de Puerto Rico sobre la equidad de género y velar por su cumplimiento por parte de entidades públicas y privadas. Fue una conquista feminista.

Piñeiro Vázquez dijo que está comprometida en continuar con esa misión, ya que “los asuntos de la mujer siempre han sido parte de mis luchas”. La abogada, de 36 años, oriunda de Yabucoa y madre de una niña, sostuvo que ha sido una defensora de esos derechos desde que era pequeña, “comenzando por ser la única hembra en una familia de tres hijos, en donde los otros dos son varones”.

“Siempre fui bien vocal en mis épocas en la escuela y era yo la que las muchachas escogían para pedir que hubiera un trato igualitario entre nosotras y los chicos”, narró, luego de preguntarle sobre cómo se había adentrado en la naturaleza de la oficina que hoy dirige.

Desconocida para las feministas y para las organizaciones que abogan por los derechos de las mujeres y sus disidencias, Piñeiro Vázquez dijo que entiende “perfectamente la preocupación” que presentaron varias de ellas ante su llegada a la OPM. Pero, aseguró que, desde que asumió el rol ha querido demostrar que viene a trabajar y a generar cambios.

“Tengo que dársela [la razón]”, dijo sobre la suspicacia que genera su nombramiento, para luego añadir que llegó a la posición para estar en la calle “y no a calentar una silla”.

“Realmente, yo no vengo a que nadie me dé créditos. Yo vengo a trabajar con las mujeres y es lo que he estado haciendo por este último mes”, afirmó.

Antes de ser confirmada como procuradora, Piñeiro Vázquez fue electa dos veces como legisladora municipal en Yabucoa, donde fue portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Luego, laboró en el Senado, donde dirigió la oficina para el distrito de Humacao, así como la Comisión de Recreación y Deportes y la Comisión de Asuntos de la Mujer, en la que impulsó legislación en apoyo a las madres lactantes y para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Entre el 2020 y el 2024, la abogada laboró en la oficina de la Comisionada Residente, la hoy gobernadora Jenniffer González Colón, como enlace con los adultos mayores en temas de asuntos migratorios y seguro social, entre otros. En enero, fue nombrada por González Colón para dirigir la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec), y fue confirmada en marzo. Pero a los pocos días de su confirmación, fue nombrada para el puesto que hoy ocupa y que espera ejercer por los próximos diez años, como establece la ley.

Piñeiro Vázquez —quien actualmente está en tratamiento de quimioterapia para cáncer de seno en etapa tres— recibió a las periodistas de Todas —medio que mantiene una alianza con el Centro de Periodismo Investigativo, la Unidad Investigativa de Género— en el salón de conferencias de la OPM, donde se llevó a cabo esta entrevista. Allí, habló sobre los retos que enfrenta la oficina, sus posturas, y planes de trabajo, sobre todo, en momentos en que el Gobierno de Donald Trump propone recortar millones de dólares a las organizaciones que ofrecen servicios para las sobrevivientes de violencia de género y sus hijos e hijas, lo que tendría un impacto directo en Puerto Rico.

CMQ: Procuradora, ¿cómo se siente usted con el hecho de que su nombramiento fue confirmado sin que hubiera una vista pública y que no recibiera el apoyo de las organizaciones que lograron el establecimiento de la OPM, que tienen un historial de lucha feminista y que trabajan por los derechos de las mujeres?

El proceso, no lo elegí yo. Ya yo había pasado por un proceso de confirmación hacía apenas dos semanas antes de que hubiera salido mi nombramiento. Reconozco que son dos posiciones completamente distintas. Sin embargo, la Legislatura decidió bajarlo por descargue, que tampoco es una decisión mía. Ellos ya habían conocido mi resumé, conocen mi carácter. Yo crecí trabajando en la Legislatura, así que ellos han visto mi crecimiento profesional también, sobre todo mi compromiso con el servicio público. La voluntad no hay manera de escribirla en un resumé y yo la tengo y lo he demostrado siempre en cualquier lugar en el que he trabajado.

CMQ: ¿Usted se siente capacitada para dirigir la OPM?

Claro que sí. La única parte de la Ley que dice que se debe consultar [“con los grupos identificados con los derechos de las mujeres y la equidad por género provenientes del sector no gubernamental”], tampoco es una obligación, porque tampoco se puede quitar esa facultad al Ejecutivo. Reconozco la preocupación [sobre las capacidades para dirigir la OPM], pero yo creo que este mes ha hablado mucho y seguirá hablando, porque son diez años en los que espero cambiar muchas cosas.

Astrid Piñeiro La licenciada Astrid Piñeiro Vázquez fue nombrada en marzo para dirigir la OPM, a los pocos días de haber sido confirmada para dirigir la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (Odsec). Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

MFA: ¿Se ha reunido con los grupos que son fundamentales para la lucha que se lleva a favor de la equidad y en contra de la violencia de género?

Sí, antes de verlas estaba en una reunión con Ayuda Legal. He estado bien activa con la Red de Albergues [de Violencia de Género]. Todas las partes son importantes, pero me he dirigido más a ellas porque he visto la necesidad que ellas me han explicado de que querían mayor integración, mayor conexión con la Oficina de la Procuradora. He estado escuchando cuáles son sus necesidades, y he estado en los albergues viendo lo que hay.

MFA: ¿Cuál considera que es el principal reto de esta oficina?

He tenido la oportunidad de estar en dos agencias distintas, he visto la misma necesidad de primera: una integración de los equipos de trabajo, motivarlos y el hecho de que sepan que hay una administración que los escucha. En el caso de la Oficina de la Procuradora, hace más de tres años no había una procuradora en propiedad. Los empleados necesitan estabilidad. Al yo llegar, he tenido esa cercanía con ellos.

MFA: ¿Cuál entiende que es la fortaleza que tiene la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres?

Yo creo que eso, que se haya abierto una procuraduría de las Mujeres ha hecho que se hable del tema. Y la gente cree que esta idea de expandir [los servicios y la fiscalización] viene de ahora. La realidad es que la propia Ley original lo trae. Lo que pasa es que no se hablaba de eso y quizás se concentró en una de las problemáticas mayores que hemos tenido, que es la violencia, pero no era lo único que estábamos llamados a hacer. La emergencia era esa, pero yo creo que podemos hacerlo todo porque el expandir el enfoque no es que estamos debilitando el problema que tenemos. Por el contrario, el ayudar a que la mujer tenga más recursos, que se sienta más empoderada, hace precisamente que tenga mejores maneras de poder salir de los ciclos de violencia en los que ya está, así que no venimos a abandonar una de las áreas. Por el contrario, venimos a enfocarnos en la prevención, en la educación como una manera y una alternativa de bajar la incidencia de violencia doméstica en Puerto Rico.

CMQ: Usted, primero, fue nominada y confirmada para dirigir la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec). ¿Cómo se da esa transición a ser nominada para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y cómo usted se adentra en lo que es la OPM?

La realidad es que los asuntos de la mujer siempre han sido parte de mis luchas […] Desde mis estudios en la universidad, me daba curiosidad toda esa área de sociología, aunque no era la mía. Me adentré en ese mundo con análisis sociológico de la mujer y me enamoré. Terminé dirigiendo la Comisión de Asuntos de la Mujer, [en el Capitolio] así que no me era extraña, ya la conocía. Trabajaba en el área legislativa desde muy jovencita y luego seguí trabajando en la empresa privada y en Gobierno. Nunca dejé de trabajar y promover los derechos de la mujer desde diferentes puntos en donde trabajaba, incluyendo, cuando trabajé en la oficina de la comisionada residente en Washington. Me preguntas cómo llego y es que he trabajado antes con la Gobernadora y ella conocía mi interés y mi pasión por estos asuntos, aparte de que en mi historial personal vengo de estudiar en la escuela pública, vengo de un pueblo que queda lejos de del área metropolitana, de Yabucoa, y la gente todavía, a veces me pregunta que dónde es que queda Yabucoa. Siempre le he sacado partido a donde he estado para visibilizar mi pueblo y para visibilizar que se puede ser pobre, mujer y venir de la escuela pública y se puede llegar tan lejos como tú trabajes para hacerlo. Esto no es una casualidad. Obviamente, es un ofrecimiento que me hizo la Gobernadora, pero porque ella conoce que esto yo lo llevo en mi sangre.

[Piñeiro Vázquez sostuvo que podía estar haciendo muchísimas cosas como abogada, pero que optó por el servicio público porque es lo que le gusta. “Estoy aquí porque amo lo que hago. Y yo creo que cuando uno ama lo que hace, por eso es que no importa las horas que le dedique, voy a fiscalizar, que es lo que estoy llamada a hacer”.

Sin embargo, varias organizaciones feministas perciben que la Procuradora ha asumido un rol muy pasivo ante la posible pérdida de fondos federales para los programas y servicios que se ofrecen a las sobrevivientes de violencia de género y sus hijos e hijas. Todavía están a la espera de que les presente un plan de trabajo o propuestas específicas para paliar la crisis que se avecina si el Congreso de Estados Unidos aprueba el presupuesto enviado por el presidente Donald Trump.

Ante este escenario, Piñeiro Vázquez dijo que “es muy prematuro” hablar sobre la pérdida de fondos federales y pidió a las organizaciones que no se alarmen. Como medida preventiva, indicó que está en conversaciones con el Senado para que aumenten el presupuesto de la OPM de $4.6 millones a $9.6. Pero esa partida no sería suficiente para el sostenimiento de muchos de los albergues que dependen fundamentalmente de fondos federales].

Astrid Piñeiro Piñeiro Vázquez solicita para la OPM un aumento presupuestario de $5 millones. Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

MFA: El Observatorio de Equidad de Género reporta, hasta abril, 15 feminicidios, ocho de estos, feminicidios íntimos. ¿Qué plan tiene la procuradora con respecto a los feminicidios?

Tenemos ocho feminicidios íntimos. Estamos hablando de que son los mismos números que [para esta fecha] el año pasado. Uno es demasiado. Hemos estado bien activos dándole visibilidad a la línea de orientación. Aunque hay albergues en Puerto Rico, incluso que ahora cobijan a las mascotas y que se incluya como delito [el maltrato a las mascotas], que a veces es una limitación. La gente no entendía la importancia que esto tenía, pero el que una mujer decida salvar su vida o no y salir de su casa por su mascota es importante que lo habláramos y que se incluyera en la Ley. Así que hemos estado bien activos, dando a conocer la línea de orientación, los servicios que hay, el hecho de que no están solas en el proceso.

Yo he estado activa en la calle, por eso es que me he tirado para ver cómo es que se dan los procesos realmente. Cómo están trabajando las intercesoras, por ejemplo, es una de las áreas que he querido observar de cerca. Estar activo y dando orientación, eso es lo que lo que podemos hacer como Gobierno y que la gente sepa que hay ayudas allá afuera y enlaces como por ejemplo con Vivienda, que es una de las mayores preocupaciones de las mujeres, que a veces no se atreven a salir del hogar porque es que no ven cómo si no tienen una estabilidad para darle a sus hijos. Y he visto mucha apertura. Hemos hablado de los procesos con la Secretaria de la Vivienda. También, acogí varias de las ideas que me trajeron las directoras de los albergues y se las presenté. Tuvimos la apertura de compartir el día que tuvimos una conferencia de prensa del Denim Day y la realidad es que he visto una buena apertura de todas las partes en que quieren participar y quieren darle mayores recursos a las mujeres.

MFA: De los ocho feminicidios íntimos reportados este año, siete han sido perpetrados con armas de fuego. ¿Usted estaría respaldando alguna medida para restringir esas licencias?

Yo voy a avalar toda aquella medida que proteja a nuestras mujeres. De ocho casos que han habido reportados este año como feminicidios íntimos, siete han sido con armas de fuego y, de esos siete, cinco han sido con armas legales, así que definitivamente es un área que nos debe ocupar a todos. Ya lo hemos estado hablando y sé que ha generado mucha preocupación. A mí también me levantó bandera el hecho de que haya gente allá afuera que no está apta para tener una.

CMQ: Entonces, ¿usted favorecería enmiendas a la Ley de Armas para limitar el acceso?

Sí, lo favorecería. Toda medida que nos ayude a salvar vidas, lo voy a hacer.

CMQ: Anteriormente, la OPM tuvo una posición de promover que las mujeres sobrevivientes se armaran como una forma de protegerse. Hay estudios que indican que la mera presencia de un arma en el hogar es una situación de vulnerabilidad para esas mismas mujeres.

Tampoco restringirlas [el acceso de sobrevivientes a armas de fuego] debería ser la medida. Toda aquella mujer que se sienta más segura con un arma debería tener una. Yo tengo arma y decidí tenerla por lo mismo, porque una mujer que estudia y trabaja, y sale tardísimo… Como está el país, deberíamos todos tener una, todos aquellos aptos, y que hagamos un uso prudente de ella.

MFA: En cuanto al tema de la violencia sexual, su oficina reporta un aumento de 86% de casos de violencia sexual en el país, desde el 2020 hasta el 2024. ¿A qué se debe, según su análisis? ¿Cuál es la estrategia para abordar este tipo de violencia en específico?

Qué bueno que traes el tema porque, de la violencia, es el tema que es más tabú y que no se toca. Pero ustedes son mujeres, así que sabemos que hay que tocarlo. Fue una de mis primeras iniciativas el visibilizar la violencia sexual y, por eso es que nació el Denim Day [un día en abril en el que se convoca a vestir mahones para concienciar sobre la violencia sexual], que fue un éxito porque logramos que se hablara del tema en todas partes y salió muchísima gente que ni siquiera estaba familiarizada con el tema y que lo quiso hacer, se quiso involucrar, quiso visibilizarlo. Se involucraron escuelas, jóvenes, entidades privadas, Gobierno y hubo todo un día. Nosotros también dimos un seminario online en el que se conectaron casi 500 personas y es un tema del que quiero que se siga hablando. También lo toco en las charlas a los jóvenes que he estado dando en las escuelas porque considero que es bien importante que la gente entienda que hablemos del consentimiento y que hablemos de cómo los números suben.

CMQ: Pero, nuevamente, ¿a qué se debe esa alza, según su análisis?

El que haya más números reportados no significa que está sucediendo más. Tristemente, la mayor parte de los casos de violencia sexual son casos que no se reportan porque la mayoría de los agresores provienen de círculos cercanos de confianza. En el caso de los niños, de los jóvenes, la mayoría de las familias lo quieren callar por no romper la familia. Y es triste, pero es así. Por eso es que este tipo de campañas [Denim Day] no era solamente ponernos el mahón, es decir “no tienes que estar silenciado, silenciada. Estamos aquí, tienes un Gobierno que te va a apoyar, no va a quedar impune, habla”. Y a todas aquellas sobrevivientes que también entiendan que son valientes y que cuenten su historia. Y fue de lo que de verdad, de lo que se estuvo hablando. El CDC [dice], y yo creo que es el número más concreto que deberíamos pensar, que una de cada tres mujeres ha sufrido o sufrirá de violencia sexual en su vida. Y uno de cada seis hombres. Y los números son alarmantes.

MFA: ¿Cuál es la estrategia?

Estamos enfilando los cañones con la educación, porque los casos están sucediendo allá afuera y la gente se quedaba callada y no hablaba de esto. Era un tabú todavía. Entonces hemos querido hablarlo para que salga más gente a denunciarlo y sobre todo que las familias y que los círculos como las escuelas, en las iglesias, en los deportes, en donde ocurre todo esto, pues no te quedes callado, hablemoslo. Y sobre todo el que como padre nos sentemos y les hablemos a los niños, porque todavía en las familias eso es un tabú. “Que nadie te toque. Si sucede esto, corre, dímelo”. Y por ahí ha ido la línea.

MFA: Ha hablado sobre la importancia de la educación para prevenir la violencia de género en varias ocasiones, ¿está usted a favor de la educación con perspectiva de género?

La perspectiva de género o no no depende de la OPM, depende de cuál sea la política pública del Gobierno. Yo soy promotora del respeto y de la dignidad del ser humano. Si vamos por esa línea, más allá de encajonarnos en los términos, es un mensaje que va a llegar comoquiera. Yo apoyo cualquier currículo que apoye los valores y en este momento se está haciendo. De hecho, se incluyó uno de inteligencia emocional. Para mí eso es un gran paso, Y hay otro que está en consideración, un curso de violencia doméstica.

CMQ: Usted fue nombrada por la gobernadora Jenniffer González y trabajó con ella en su oficina cuando fue comisionada residente. Su agenda como procuradora de las Mujeres, ¿depende de la plataforma de Gobierno de Jenniffer González?

La Oficina de la Procuradora de Mujeres requiere que tengamos independencia de criterio y así yo lo he demostrado. Por ejemplo, recientemente hubo una vista pública en la Cámara en la que el proyecto se trataba de darle mayores adiestramientos a la Policía de Puerto Rico, porque todos sabemos que es la agencia de Gobierno en la que mayor números hay de incidencias internas. Entonces, tenemos policías con números altos [de arrestos por violencia doméstica] y es alarmante pensar que son ellos quienes les dan los servicios también a nuestras víctimas y que muchas de ellas nos traen la preocupación de que el manejo no es el adecuado. Yo expresé mi sentir igual que lo voy a hacer siempre. Mi cercanía con ella y el que hayamos trabajado juntas simplemente fue el hecho de que reconociera mi trabajo. Sabe que soy una trabajadora entregá’ lo que hago y es lo que he estado haciendo.

CMQ: ¿Cuál es su posición en cuanto a cómo debe el Gobierno de Puerto Rico proteger a las mujeres inmigrantes en el contexto que estamos viviendo?

He estado bien de cerca dándoles servicios a mujeres inmigrantes porque era precisamente uno de los temas que me ocupaban en el área que trabajaba en la oficina de la comisionada residente hace apenas unos meses, así que reconozco la necesidad que tienen. Y aunque la política pública que se maneja con los inmigrantes no se establece en Puerto Rico, es la que proviene del Gobierno federal, pero los servicios para mí no importa a quién venga y quién los necesite, hay que brindarlos.

CMQ: Me refiero a usted como procuradora de las Mujeres en Puerto Rico pedirle al Gobierno de Puerto Rico que establezca algún tipo de protección, es algo que usted puede hacer.

Sí. De hecho, tengo una reunión programada pronto con la Casa Dominicana, así que es algo que me ocupa y que estoy trabajando y atendiendo aquí.

CMQ: Cuando hablamos de mujeres, ¿bajo su dirección, la Oficina de la Procuradora de las mujeres incluye a las mujeres trans?

Incluye a todas las mujeres y a todo el mundo. En ocasiones, me quieren hacer un tipo de pregunta para... Y la realidad es que aquí siempre se les ha dado servicios a todo el mundo, incluyendo a hombres. Eso no se va a dejar de hacer. Yo estoy aquí para trabajar para todo el mundo. Trabajo por la equidad y el trato igualitario a todo el mundo, eso no importa cómo te consideres ni la clasificación que tengas.

CMQ: En Puerto Rico, se reconoce el derecho al aborto, un derecho que está bajo constante acecho. ¿Cuál es la posición de la procuradora de las Mujeres?

Mi posición es que no se reste ningún derecho que ya haya sido adquirido. Para mí, es importante que cada mujer que tome la decisión de realizarse un aborto lo haga en un entorno saludable y seguro.

CMQ: Hay mujeres en Puerto Rico que enfrentan vulnerabilidades mayores. Las mujeres negras y sus hijos son quienes encabezan la lista de personas pobres en Puerto Rico, tienen los empleos más precarizados y también sufren la violencia racista y el racismo sistémico. ¿Cuáles son las políticas antirracistas de la OPM?

Por mi cercanía con las comunidades reconozco, he vivido de cerca y he visto. Vengo de un pueblo pobre, así que sé la necesidad que hay en la calle. No me es ajeno. En esta línea, lo que he buscado es hacer alianzas. En mi caso, por ahora, con el Gobierno. Entiéndase el Banco de Desarrollo Económico. Tuve una reunión con la secretaria del Departamento del Trabajo, precisamente para llevar a aquellas comunidades más vulnerables los diferentes servicios que hay [...] Muchas de ellas quieren emprender, pero no saben cómo, no tienen los recursos, no saben a qué puertas tienen que tocar, no tienen ni siquiera la transportación para poder llegar al área metro y tocar puertas. Es la realidad. Estamos hablando de varios impactos que vamos a estar haciendo y el acuerdo colaborativo ya está en pañales con el Departamento del Trabajo. Vamos a estar bien activos porque yo sé la necesidad que hay en la calle. Yo no quiero que una mujer, por falta de recursos, no salga a tiempo y pueda salvar su vida.

Astrid Piñeiro La Procuradora incluye en su agenda de trabajo la prevención de la violencia de género. Foto por Ana María Abruña Reyes | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

MFA: Usted ha mencionado varias veces que, además de trabajar la violencia de género desde la OPM, quiere trabajar en otros asuntos. ¿Cuáles son los otros temas que son prioridad en su agenda?

No solo ser reactivos. Lo que yo estoy buscando es atacar el área preventiva. Por eso, es que me han visto activa en la calle, dando charlas, porque a esos jóvenes que estamos impactando hoy son los que están viviendo la violencia en sus casas y los que si tú no le dices qué es lo que están viviendo a su alrededor no está bien, lo van a seguir repitiendo cuando creen sus nuevos hogares. Yo creo que esa es el arma. Es lo mismo que vamos a estar haciendo con los adultos mayores. La gente cree que la violencia de género es un tema de la gente que estamos en edad reproductiva y se olvidan de que los adultos mayores también lo pasan y lo pasan más calladitos porque casi no lo denuncian. Pasan por violencia económica y que ni siquiera saben que es un tipo de violencia que se castiga, así que estamos en la calle de manera activa atacando a esas dos poblaciones que no tendía a ser el foco.

[Luego de esta entrevista, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó una enmienda a la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para que, si el cargo queda vacante, la persona que lo ocupe sea nombrada por un nuevo término completo de 10 años. Antes, solo completaba el tiempo restante del mandato anterior].