CEE solicita $18.8 millones para nómina en presupuesto del año fiscal 2025-2026

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) solicitó $18,877,000 para cubrir los gastos de nómina, incluyendo beneficios marginales, seguros y aportaciones patronales al sistema de retiro, como parte de su presupuesto para el año fiscal 2025-2026. Esta asignación representa la mayor proporción del total presupuestario requerido, que asciende a $33,597,000.

El presidente del organismo, juez Jorge R. Rivera Rueda, explicó que esta cifra no incluye el impacto fiscal del nuevo plan de clasificación sometido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el 25 de marzo de 2025.

“La cantidad solicitada no contempla el impacto del nuevo plan de clasificación que fue radicado en la Oficina de Gerencia y Presupuesto el 25 de marzo de 2025 y que a la fecha se encuentra en evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal. El impacto anual de la implantación del plan es de $3,809,122.58”, sostuvo.

La OGP recomendó un presupuesto menor para la CEE, por $32.4 millones, lo que representa una diferencia de alrededor de $1.2 millones respecto a la solicitud inicial. Aunque la comisión no rechazó de forma expresa la recomendación, advirtió que la cifra omitía costos proyectados si se implementa el nuevo plan.

Durante la audiencia pública celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado, la senadora Migdalia Padilla preguntó al juez presidente cómo describiría el presupuesto de la CEE durante los últimos cinco años.

“Yo creo que el presupuesto básicamente está variando y aumenta en el año electoral por motivos de las elecciones… No obstante, hay que señalar que esperamos poder implementar un nuevo plan de clasificación y ese es un asunto bien importante que se tiene que tomar en consideración”, respondió Rivera Rueda.

En torno a la posibilidad de que la CEE pueda generar ingresos propios, Rivera afirmó que “es posible”, sin entrar en detalles. También explicó que el presupuesto asignado en años no electorales representa aproximadamente “el 50 por ciento en presupuesto comparado a lo que se recibe en año electoral”.

La senadora preguntó también por los avances tecnológicos implementados por la comisión. Rivera respondió que ya se han adoptado sistemas como el registro electrónico y el sistema de recibo y divulgación de resultados.

“Todo eso ha sido con tecnología. Obviamente, hay espacio para mejorar y eso es uno de los propósitos principales de nosotros. Una vez llegamos a la comisión buscamos identificar dónde ha habido situaciones en el aspecto de los asuntos tecnológicos. De hecho, un comité que se conformó hizo recomendaciones”, expresó.

En el tema de personal, Padilla preguntó cuántas plazas podrían ocuparse actualmente en la CEE. Rivera contestó que tienen una proyección de 116 empleos adicionales: 48 de carrera y 68 de confianza, dirigidos a reforzar áreas administrativas y operacionales. De acuerdo con el memorial explicativo entregado a la Legislatura, la agencia cuenta con 388 empleados de confianza, 64 regulares y 44 transitorios, con 250 puestos de confianza y 49 regulares vacantes.

Al ser cuestionado sobre el contrato más costoso que mantiene la comisión, Rivera identificó el de mantenimiento.

Afirmó que “la Junta aprobó la creación de diez puestos para que la limpieza fuera con empleados in-house de la propia comisión. No obstante, esos puestos nunca se han llenado”. Añadió que “la compañía actual que nos brinda servicios son alrededor de 17 empleados, que nos da servicios entre el edificio principal y el de operaciones, que aún teniendo esos 10 puestos, no atiende la necesidad de la comisión. Eso sin tomar en consideración, que en las visitas que hemos realizado a las distintas Juntas de Inscripción en municipios, hemos identificado que en esas regiones no tienen una persona que limpie”.

El presupuesto de la CEE se distribuye en cuatro programas principales: Dirección y Administración; Planificación y Desarrollo de Actividades Electorales; Juntas de Inscripción Permanente; y Comisionados Electorales. En su memorial, la CEE explicó que “la ejecución del presupuesto, según propuesta, viabiliza el cumplimiento de las responsabilidades constitucionales y legales delegadas a esta Comisión”.

Rivera subrayó que la CEE comprende los retos presupuestarios que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico, pero mantiene su compromiso con el fortalecimiento institucional a través de la función electoral.

En sus palabras, la comisión “ha manejado el presupuesto vigente de forma responsable, cumpliendo con los requerimientos legales y operacionales sin incurrir en deudas de años anteriores.”