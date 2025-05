Eliezer Molina publica carta donde le advierten sobre “fabricación de caso” en su contra

El senador independiente Eliezer Molina publicó una carta que recibió en sus oficinas, en la que se denuncia un presunto esquema por parte de agentes del Departamento de Seguridad Pública (DSP) para “fabricarle un caso” y perseguirlo.

A través de sus redes sociales, el senador compartió la carta, en la que se señala al inspector Alfredo Zayas Rivera, identificado como director de la Oficina de Seguridad y Protección Central, como la persona que estaría intentando perseguir a Molina.

“La presente misiva es para informar una situación de interés en la Policía de Puerto Rico. Es menester que usted y el Senado de Puerto Rico se den por enterados de que el inspector Alfredo Zayas Rivera, placa 4-19292, director de la Oficina de Seguridad y Protección Central, y pareja de la Sra. Maceira Berríos Pérez, ayudante especial del secretario de Seguridad Pública, abusan de su poder”, comienza la carta publicada por el legislador.

Según la carta, Zayas Rivera “está enviando de forma encubierta agentes de la Oficina de Seguridad y Protección del Cuartel General a perseguirlo a dondequiera que vaya”.

“Maceira Berríos le ofreció el rango de comandante si encontraba algo ilícito en usted. Ella, literalmente, es quien manda en el DSP. Garffer no sabe dónde está parado. El inspector Zayas Rivera manifestó el 12 de mayo de 2025 en horas de la mañana que había que fabricarle un caso a Eliezer Molina. Que los agentes del DSP no quieren llevar a cabo esas instrucciones ilegales, pero él los amenaza con traslados viciosos”, añade.

Igualmente, en la carta dirigida al senador independiente, se alega que Maceira Berríos presuntamente tuvo que ver con la acción del “agente Soto”, quien fue señalado por haber indagado sobre quiénes fueron las personas que llevaron el informe en contra de la licenciada Janet Parra en el Senado, antes de que se retirara su nombramiento.

“El inspector Alfredo Zayas Rivera, en concierto y común acuerdo con el capitán Jaime Correa Negrón (ambos militantes del PNP), ordenaron perseguirlo para que lo sacaran del Senado. Es de conocimiento público que ambos persiguen a los independentistas y los populares”, lee el documento.

“Senador, le suplicamos que hagan algo con este inspector Zayas y el capitán Correa. Son unos corruptos. Tienen contactos bien intencionados en las Oficinas de Investigaciones Administrativas de toda la Policía y no los investigan, les tienen miedo”, concluye.

Expresiones de Eliezer en el hemiciclo del Senado

Posteriormente, el senador independiente realizó declaraciones desde el hemiciclo, donde aseguró que investigará la denuncia e, incluso, ya se comunicó con las autoridades federales, incluyendo al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés).

“Esto no se va a quedar así. Estamos radicando una carta a las oficinas del FBI, a todas las entidades pertinentes, para que se busque a los empleados que están bajo estas personas, se les entreviste y se documenten estos hechos, porque esta no es la primera vez que me lo hacen. Y, claro está, vean la fecha: diez días después de que publicamos quiénes son los elementos que controlan a Politank, donde muchos nos tutean aquí en este Senado. Yo no soy cizañero. Se lo estoy diciendo porque usted cruzó la raya y se metió con quien no debió. Y si aquí a nadie le importa, a este servidor sí, porque el que dijo que estaban persiguiéndolo fui yo, y todo el mundo me ignoró hasta un mes después”, dijo el senador.

Carta enviada a Eliezer Molina