World Press Photo pone en duda la foto más famosa del siglo XX, ‘La niña de napalm’

Por primera vez en más de 50 años, la autoría de la emblemática fotografía “El terror de la guerra” está bajo revisión. La imagen que capturó el horror del conflicto de Vietnam, en la que una niña corre desnuda tras un ataque con napalm, acaba de ser puesta en duda por World Press Photo, una de las organizaciones más respetadas en el mundo del fotoperiodismo.

La decisión histórica: suspender la atribución a Nick Út

La fotografía fue tomada el 8 de junio de 1972 y tradicionalmente se atribuyó a Huỳnh Công Út, conocido mundialmente como Nick Út, fotógrafo de Associated Press. Gracias a esta imagen, Út ganó tanto el World Press Photo of the Year 1973 como el prestigioso Premio Pulitzer. Pero ahora, más de medio siglo después, World Press Photo ha suspendido oficialmente la atribución de autoría.

El anuncio se dio tras una investigación propia que se sumó al impacto del documental “The Stringer”, producido por The VII Foundation y estrenado en el Festival de Sundance a inicios de 2025. La cinta sostiene que el verdadero autor podría ser Nguyễn Thành Nghệ, un fotógrafo vietnamita que trabajaba como colaborador (o stringer) para medios occidentales.

¿Qué reveló el documental?

“The Stringer” no solo narra el contexto histórico de la imagen, sino que expone una revisión visual y técnica realizada por la organización francesa INDEX. El análisis concluye que Nghệ, y no Nick Út, estaba mejor posicionado para haber tomado la imagen, basándose en la ubicación, distancia y equipo utilizado.

El documental también muestra entrevistas con personas cercanas a Nghệ, quienes afirman que él vendió la fotografía por 20 dólares a la AP. La historia ha abierto una grieta en una narrativa que se consideraba cerrada.

El análisis de World Press Photo

Tras la polémica, World Press Photo inició su propia investigación entre enero y mayo de 2025. Su conclusión fue clara: hay demasiada duda razonable como para mantener la atribución a Nick Út, aunque tampoco existe prueba definitiva para asignársela a otro fotógrafo.

Por ello, han decidido lo siguiente:

“Debido a esta duda actual, World Press Photo ha suspendido la atribución a Nick Út. La evidencia visual disponible y la cámara utilizada ese día indican que fotógrafos como Nguyễn Thành Nghệ o Huỳnh Công Phúc podrían haber estado mejor posicionados para tomar la fotografía.”

¿Qué dice la Associated Press?

La agencia de noticias AP ha conducido su propia investigación interna. Aunque reconoce que hay elementos que ameritan cuestionamientos, ha decidido mantener a Nick Út como el autor, debido a la ausencia de pruebas concluyentes que refuten su versión.

Este desacuerdo entre organizaciones abre un nuevo capítulo en la historia del fotoperiodismo.

La voz de la protagonista: Kim Phúc

Phan Thi Kim Phúc, la niña retratada en la imagen y hoy embajadora de paz de la UNESCO, ha defendido públicamente a Nick Út. Según su testimonio, él no solo tomó la foto, sino que también la ayudó a recibir atención médica inmediata. Sin embargo, el testimonio personal no es suficiente para cerrar la polémica desde un punto de vista técnico.