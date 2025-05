Senado evalúa nombramientos para jueces, fiscales y reguladores

El senado celebró una vista pública para evaluar varios nombramientos a la Judicatura, el Ministerio Público y la Junta Reglamentadora del Servicio Público, bajo la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside el senador Thomas Rivera Schatz.

No obstante, en esta ocasión la vista fue dirigida por el senador Ángel Toledo López, quien presidió los trabajos del día.

Durante la audiencia, se consideraron nombramientos para jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia, fiscales auxiliares en ascenso y nuevos integrantes de la Junta Reglamentadora del Servicio Público.

Entre los designados figuraron Ileana Martínez Rosado y José Cuerda Pérez para jueces superiores, así como Fabiola Rivera Laboy para fiscal auxiliar. También se presentaron candidatos como Mario Juan Soto San Antonio y Jeiza Aymara González del Toro para fiscales, y Alexander Burgos Jotero para la Junta Reglamentadora.

Por su parte, Toledo López aprovechó el espacio para destacar la importancia de una función judicial y fiscal “transparente”.

“Obviamente ustedes representan al pueblo de Puerto Rico y representan los intereses de unas víctimas, pero también vienen llamados a ejercer la profesión con dignidad. Y si el victimario resulta ser no culpable o que no haya evidencia para sostener esa culpabilidad, me gusta saber que nuestros fiscales tienen esa integridad y que el veredicto de culpabilidad no se convierta en un trofeo, sino en realmente el resultado de un proceso justo. Yo quiero saber su opinión sobre ese punto”, expresó.

Mientras, también se recalcó el rol del Ministerio Público en procesos que, más allá de una convicción, deben enfocarse en lograr justicia.

“Por la parte de violencia doméstica, el proceso de tantas etapas que tiene que pasar la víctima. A veces lograr un acuerdo es un logro y porque ganamos todo. Tenemos una persona que puede recibir un tratamiento para reformarse y tenemos una víctima que no la tenemos que seguir revictimizando”, continuó el senador.

Se anticipa que la evaluación de los informes relacionados a estos nombramientos continuará el próximo lunes, cuando se retome una reunión ejecutiva bajo la misma comisión.