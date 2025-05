“Hay gran interés en el tema”, dice director FBI sobre la corrupción pública

El agente especial a cargo del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) Devin Kowalsky habló el viernes sobre sus prioridades para la oficina de San Juan.

“Defender la patria. Son palabras breves para describir un conjunto de acciones. Eliminar el crimen violento incluye los carjackings, los robos o extorsión por Ley Hobbs (que afectan el comercio interestatal) que resultan en muertes e incluye a los carteles”, dijo Kowalsky en un encuentro con periodistas en la sede del FBI en San Juan.

Incluyó a los reincidentes y fugitivos de la justicia; proteger a los menores de edad de “los que buscan abusar de ellos”; el terrorismo y ataques cibernéticos, así como la violación de los derechos civiles y los crímenes financieros como parte de sus prioridades en el cargo.

Sobre la corrupción publica expresó que “la corrupción pública está bajo el programa de reconstrucción de la confianza pública. Revisé todo eso y la corrupción pública está incluida. Sé que hay un gran interés en ese tema. Pero vengo de la sección de corrupción pública y derechos civiles. Si existe un caso de corrupción pública en esta isla —y lo repito— si hay un delito de corrupción pública ocurriendo en esta isla y existe una base fáctica que justifique que el FBI abra una investigación y que la Fiscalía Federal lo procese, pueden esperar resultados”, añadió.

Cuestionado sobre si de alguna manera la presencia de Joseph González Falcón como comisionado de la Policía de alguna manera protege a la gobernadora Jenniffer González Colón o a sus funcionarios de alguna investigación por corrupción, Kowalsky contestó que “mencioné mi amistad con Joe y mi nivel de respeto hacia él. Pero seré muy preciso al decir que no importa quién sea el comisionado del Departamento de la Policía, ya sea un agente del FBI o no, eso no influye en si esta oficina investigará o no. Una vez más, si hay una base fáctica para iniciar una investigación sobre un funcionario electo, eso no tiene absolutamente ninguna relación. No tendrá ninguna incidencia sobre si se investiga o no”.

Devin Kowalski fue confirmado como agente especial a cargo de la División del FBI en San Juan el 21 de abril de 2025.

Su carrera en la agencia comenzó en la División de Atlanta, donde trabajó casos de terrorismo, crímenes violentos y corrupción pública. En 2012, se trasladó voluntariamente a Puerto Rico, integrándose al Grupo de Trabajo de Crímenes Violentos y al equipo SWAT.

Desde entonces, ha ocupado cargos clave en las divisiones de Cleveland, Detroit y en el extranjero como agregado legal en Karachi, Pakistán. En 2024, fue ascendido al Servicio Ejecutivo Superior como jefe de la Sección de Corrupción Pública y Derechos Civiles en la sede del FBI. Antes de ingresar a la agencia, trabajó para la CIA entre 2005 y 2010. Posee una maestría en Gestión Pública de Johns Hopkins University y un bachillerato en Estudios de Inteligencia de Mercyhurst University.