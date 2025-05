Zelensky confirma el envío de una delegación ucraniana a Estambul pero descarta asistir al encuentro

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha confirmado este jueves el envío de una delegación a la localidad de Estambul para las conversaciones con Rusia, pero ha descartado asistir él mismo al encuentro tras conocer la composición de la delegación rusa y ante la negativa de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, de acudir a la cita.

El grupo estará encabezado por el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y varios altos cargos de la Inteligencia y el Ejército del país, según ha explicado el propio Zelensky durante una rueda de prensa en Ankara, la capital turca, donde se ha reunido con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

PUBLICIDAD

“He decidido enviar a nuestra delegación a Estambul ahora, pero no al completo, por supuesto. El jefe del Servicio de Seguridad y el del Ejército no estarán presentes. La delegación estará encabezada por Umerov a pesar de que, para ser honestos, no habrá homólogo ruso presente”, ha explicado.

Así, ha aclarado que la decisión de enviar una delegación urcaniana tras el desplante de Putin se debe a la necesidad de “negociar no solo con la parte rusa, sino con los representantes de Turquía y Estados Unidos”.

“El mandato de la delegación ucraniana es lograr el alto el fuego. Esa es la prioridad. Rusia continúa tomándose todas estas reuniones a la ligera”, ha lamentado, al tiempo que ha acusado a Moscú de “no tener intención alguna de poner fin a la guerra”. “Espero que demuestren algo durante este encuentro”, ha afirmado.

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que tampoco asistirá al encuentro, ha tildado a Zelensky de “patético” por exigir la presencia de Putin en Turquía. “Hay muchas señales de que ni Berlín, ni París, ni Bruselas y, desde luego, tampoco Londres quieren la paz para Ucrania”, ha aseverado.

En este sentido, ha criticado las propuestas de países europeos para lograr la paz y los ha calificado de “belicistas”. Además, ha insistido en que la minoría rusa en territorio ucraniano está siendo “oprimida” mientras Europa “apoya el nazismo”, según declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

PUBLICIDAD

Previamente, Zelensky tildó de “farsa” la delegación enviada por Rusia a Estambul para las conversaciones de este jueves y dio las gracias a Erdogan por organizar lo que consideraba como una “oportunidad para mantener conversaciones directas”.

En las últimas horas, el Kremlin ha confirmado que Putin no acudirá a las conversaciones, en las que la delegación rusa estará encabezada por el asesor presidencial Vladimir Medinski, quien ya estuvo en las primeras negociaciones frustradas de 2022 y que también tuvieron lugar en esta ciudad turca.