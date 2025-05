Washington, D.C. se convertirá en el centro del Pride 2025

Washington, D.C. se prepara para vestirse con los colores del arcoíris y convertirse en el epicentro global de la diversidad. Del 16 de mayo al 9 de junio, la capital de Estados Unidos recibirá a miles de visitantes de todo el mundo con motivo del WorldPride 2025, una celebración que, como nos dicen activistas, artistas, drags y empresarios locales, no solo será una fiesta, sino una declaración de existencia, lucha y comunidad.

“El Orgullo es celebración, pero siempre ha sido protesta”, dice Tiffany D. Carter desde el bar Trade, donde organiza el icónico Black Friday, un show drag que celebra la cultura afro y visibiliza la importancia de las mujeres trans negras y latinas en la historia del movimiento LGBTQ+. “No se desharán de nosotros. Estamos aquí para quedarnos”.

Esa sensación de permanencia y resistencia se respira en cada rincón queer de D.C., y no son pocos. Desde la histórica zona de Dupont Circle hasta las nuevas generaciones de espacios como Red Bear Brewing, que se suman al WorldPride con eventos especiales, brunches drag y una cerveza propia, la Pride Pils, pensada para recaudar fondos para organizaciones LGBTQ+. “Hemos hecho más de 200 estilos de cerveza, pero esta tiene un propósito extra: brindar por la comunidad”, nos cuenta su propietario, Bryan Van Den Oever.

Otro espacio vibrante es Her Diner, comandado por Kelly Laczko y su esposa Thida. “Queríamos mantener ese espacio seguro que siempre fue este lugar para la comunidad queer. Aquí no solo se cena, también se baila, se canta, se hace drag, se ríe y se llora. Eso es lo que hace al Orgullo tan nuestro”, dicen mientras planean fiestas temáticas, DJs y happy hours para todo el mes de mayo.

En Hank’s Oyster Bar, la historia de resistencia viene de antes. Fundado por la chef Jamie Leeds, este restaurante liderado por mujeres queer ha resistido épocas duras y hoy se prepara para ser uno de los epicentros gastronómicos del WorldPride. “Celebrar el orgullo es también celebrar la posibilidad de existir como somos, sin esconder nada. Y si lo hacemos con ostras y buenos cócteles, mejor”, comenta Leah, la gerente general.

La emoción se siente en el aire. En la programación oficial, destacan tres días clave: el 7, 8 y 9 de junio, cuando se llevarán a cabo la gran marcha del orgullo y conciertos de artistas como Cynthia Erivo, Doechii y Jennifer Lopez. Pero más allá de las luces y el escenario, Washington, D.C. ofrece un recorrido lleno de historia y memoria.

El DC Pride Walks Tour, liderado por Katherine Fisher, lleva a los visitantes por puntos icónicos del movimiento LGBTQ+ en la ciudad, desde St. John’s Episcopal Church hasta el Ford’s Theater, con relatos de activistas, protestas y victorias. “Es una ciudad que ha visto mucho, pero también ha resistido mucho. Y eso se nota en cada paso que damos”, dice Fisher.

En palabras de Giovanni Rocco, miembro de la Capital Pride Alliance y parte del comité organizador del WorldPride, este evento representa una oportunidad para reunir a la comunidad LGBTQ global, reflexionar sobre los retos que aún persisten, pero también celebrar lo que se ha logrado. “Nuestras voces son más fuertes cuando las juntamos. WorldPride es eso: comunidad, visibilidad y orgullo”.

Mientras tanto, para quienes deseen explorar la ciudad entre evento y evento, D.C. ofrece una combinación perfecta entre historia y diversidad. Del National Mall a la Casa Blanca, pasando por espacios como el Eastern Market, Union Market o el Museo Nacional del Indígena Americano, la ciudad se abre como un escenario de contrastes, memoria e inclusión.

Y si lo que se busca es ambiente, la noche en lugares como Kiki, Crush, Bunker, Number 9, A League of Her Own o Licht Café ofrece desde fiestas drag hasta espacios más relajados para convivir con la comunidad local.

Washington, D.C. está lista. Las banderas ya ondean, los bares ya brillan, las voces ya se escuchan. El WorldPride 2025 no es solo una celebración: es una invitación a mirar, a sentir, a marchar y a amar sin miedo.

Cultura y arte LGBTQ+: más que fiestas

La comunidad LGBTQ+ ha dejado una huella profunda en la escena artística y cultural de D.C. Si buscas algo más que vida nocturna, aquí algunas experiencias imperdibles: