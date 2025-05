Peligra el acceso a cuidado infantil y aprendizaje temprano para más de 25,000 niños en Puerto Rico

Fue estudiante de un Head Start y conoce de primera mano los beneficios que alumnos como sí misma obtienen de ese programa federal que, en los pasados seis años, atendió en Puerto Rico a un promedio de 28,137 niños y niñas menores de 5 años. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, echó atrás su amenaza de no asignar fondos al programa, su operación ya se ha afectado debido a los recortes y despidos en el Departamento de Salud federal. “Estos centros están mucho mejor que una escuela privada”, dice la alcaldesa por el Partido Nuevo Progresista (PNP) de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, al abogar por la permanencia de este programa federal.

“Aquí hay psicólogos, nutricionistas, está la inclusión de la familia completa en el programa. Desde que el niño llega… atendemos también a la madre embarazada. El personal está capacitado para que vaya trabajando las distintas etapas del niño. Estamos más regulados que cualquier colegio privado o cualquier cuido”, sostiene la alcaldesa militante en el Partido Demócrata en Puerto Rico y cuyo municipio recibe subvenciones federales para operar cinco centros Head Start y Early Head Start.

La amenaza que se cierne sobre este programa, en Puerto Rico y en todos los estados y territorios de Estados Unidos, provocó la creación del Movimiento de Padres Orgullosos de Head Start cuando, en abril, el presidente Trump propuso eliminar por completo el financiamiento de Head Start y Early Head Start en el presupuesto del próximo año fiscal, confirmaron distintas fuentes a medios estadounidenses.

“Mis hijas fueron participantes de Head Start y ahora mi nieta. Muchos de nuestros participantes se convierten en profesionales y terminan trabajando en alguno de los centros o en el municipio. Es un programa muy completo e importante porque, desde temprana edad, puedes identificar si un niño tiene necesidades especiales”, defendió, por su parte, la alcaldesa de Barceloneta por el Partido Popular Democrático (PPD), Wanda Soler Rosario.

Su municipio administra las subvenciones de 74 centros distribuidos a través de Barceloneta, Lares, Florida, Camuy, Hatillo y Arecibo, sirviendo a más de 1,700 menores y empleando casi 700 personas.

La falta de centros de cuidado infantil es una de las principales trabas que enfrentan madres y padres de bajos ingresos en Puerto Rico para insertarse en el mundo laboral, según investigaciones del Instituto de la Juventud (IDJ), por lo que Head Start y Early Head Start suponen una oportunidad para que las familias más desventajadas tengan lugares estables para la niñez mientras buscan empleo o trabajan.

Los centros Early Head Start y Head Start han atendido a más de 28,000 niños y niñas en los últimos cinco años en Puerto Rico. Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo (Brandon Cruz González)

Entre los servicios que ofrece el programa que prepara a los niños para la escuela, se incluyen servicios de apoyo prenatal para las madres, salud mental y oral para los niños, nutrición y actividad física. También refieren a las familias a otros profesionales o agencias para evaluaciones o ayudas suplementarias.

Pero la administración Trump tiene otra visión de estos programas federales.

El Proyecto 2025, un documento de política pública que sugiere una “transición presidencial… para la próxima administración conservadora”, realizado por la organización Heritage Foundation, alega que ambos programas tienen “poco o ningún valor académico a largo plazo” e indica que deberían eliminarse. Trump dijo, durante la carrera por la presidencia, nunca haber leído el Proyecto 2025, que tiene grandes similitudes con su plataforma, aunque luego nominó a varios de los colaboradores o autores del documento a posiciones públicas.

“Head Start no es un gasto”

La Casa Blanca divulgó, el pasado 2 de mayo, una carta con las recomendaciones presupuestarias del presidente para el año fiscal 2026. El documento no contiene una eliminación explícita de fondos al programa, pero la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Head Start en Estados Unidos, Yasmina Vinci, advirtió que “los profundos recortes propuestos a los programas discrecionales, muchos de los cuales dependen las familias de Head Start, representan una seria amenaza para la solidez y la estabilidad de estos servicios esenciales”.

Aunque se mantenga el presupuesto, el cierre de la mitad de las diez oficinas regionales que tenía la Administración de Niños y Familias del Departamento de Salud federal —dependencia bajo la que cae la Oficina de Head Start— ya ha afectado la operación de los centros. Dos directoras de centros entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Lourdes Beauchamp y Ana María Ríos Quiñones, indicaron que durante un mes no supieron a qué oficina regional pertenecía Puerto Rico ni a quién contactar del programa federal para consultas. Antes, Puerto Rico pertenecía a la oficina de la región 2 de Nueva York, y ahora pertenece a la región Sureste en Atlanta, Georgia.

El comisionado residente en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, considera estas oficinas “puentes esenciales entre los centros locales y el gobierno federal”, por lo que su desaparición “sin un plan claro de transición pone en riesgo los servicios que reciben las familias más vulnerables”.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, y la directora Ana María Ríos Quiñones defienden el servicio de los centros Head Start. Foto por Brandon Cruz González | Centro de Periodismo Investigativo (Brandon Cruz González)

“Trump está buscando sacar la burocracia. Entiendo que cualquier recipiente que mantenga la estructura fiscal y está llevando el servicio directo a la comunidad, él lo va a analizar. El que esté en una operación inestable, me imagino que lo va a eliminar”, teorizó, por su parte, la alcaldesa de Canóvanas, donde el programa federal atiende a 305 niños y emplea a unas 113 personas.

Para la alcaldesa del PPD de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, “ningún municipio en Puerto Rico puede sostener la operación del Programa Head Start” por sí solo. Mientras el presupuesto federal sigue en discusión, envió una carta a la Junta de Control Fiscal (JCF), la gobernadora Jenniffer González y al comisionado para abogar por la permanencia del programa Head Start y Early Head Start, que atiende una matrícula de 719 participantes en 26 instalaciones en su municipio y emplea a 278 trabajadores.

Por su parte, la administradora de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Amy D. Vega Ojeda, despachó la amenaza de recorte presupuestario al programa como una especulación, ya que “como destinatario del programa Head Start, no hemos recibido ninguna comunicación oficial de que vamos a vernos afectados por algún recorte de fondos”.

No obstante, Hernández Rivera advirtió que “hay un apetito dentro de la mayoría republicana en el Congreso por recortar el gasto en programas federales. Sin embargo, como ya se está haciendo evidente, muchos apoyan estos recortes en teoría, pero no en la práctica. Especialmente cuando enfrentan las consecuencias políticas concretas de eliminar fondos que benefician directamente a sus distritos”.

Vega Ojeda explicó que los destinatarios de los fondos de estos programas, sean municipios u organizaciones sin fines de lucro, deben someter una propuesta al gobierno federal para una duración de cinco años.

“Ahora mismo, en ACUDEN, tenemos nuestra propuesta aprobada a cinco años; estamos en el primero. Lo que continuamos haciendo posteriormente es sometiendo, como establece la regulación, una propuesta de continuidad”, dijo la funcionaria.

Amy D. Vega Ojeda, administradora de ACUDEN. Foto suministrada

Una coalición entre la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), padres y proveedores de Head Start de cuatro estados demandó a la Administración Trump para que se declaren ilegales sus esfuerzos para desmantelar el programa federal que atiende a más de 800,000 niños y niñas de todos los estados y territorios.

En el oeste, el Programa Head Start sirve a más de 500 niños en 35 centros ubicados en Mayagüez, Añasco, Las Marías y Maricao.

Para el alcalde del PPD de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, “Head Start no es un gasto: es una inversión en el capital humano de Puerto Rico. Si se recorta este programa en nuestra ciudad, estaríamos privando a 526 niños y niñas de la preparación académica y emocional que necesitan para triunfar”, dijo en comunicado de prensa. En esa misma comunicación, el Alcalde indicó que en Mayagüez se construye el centro Head Start “más grande de Puerto Rico”, con una inversión superior a los $20 millones.

Un vivo testimonio de la inversión que defiende el alcalde mayagüezano es Martha E. Feliciano, una maestra preescolar de San Juan.

“Fui producto de Head Start en Camden, Nueva Jersey. Mis hijas fueron a Head Start y ahora mis nietos. Trabajé para el Municipio de San Juan por nueve años hasta que cerraron algunos centros, pero eso no me detuvo y comencé a trabajar para Head Start de Boys and Girls Club”, relató Feliciano. “Como estudiante, madre, abuela y ahora maestra, me siento orgullosa de haber sido parte de un programa hermoso que se dedica a enriquecer la educación y a formar niños y niñas independientes, preparándolos para que, al incorporarse a un currículo escolar, puedan enfrentarse a los cambios y nuevos retos”, compartió la maestra preescolar de Boys and Girls Club, que opera 13 centros Head Start y Early Head Start en San Juan y San Lorenzo.

El alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos Ruiz, junto al comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, centro, recorren la construcción de un centro Head Start. Foto suministrada

Una herramienta para salir de la pobreza

“Más allá de un programa de cuidado, como se le conoce, o un programa de educación preescolar, [Head Start] es un programa de desarrollo infantil integral. Además de ofrecer educación temprana, tiene una serie de servicios multidisciplinarios en apoyo a ese desarrollo integral y representa un apoyo para las familias que están queriendo salir de esos ciclos de pobreza”, resaltó la exdirectora del Consejo Multisectorial para la Niñez Temprana, Gloria de Llovio Domínguez.

La también exdirectora de operaciones del Centro de Adiestramiento y Asistencia Técnica Head Start para Puerto Rico e Islas Vírgenes estadounidenses explicó que el programa cuenta con mecanismos para la participación de los padres, sea como voluntarios en las salas de clase o en los Consejos de Política Normativa.

Una madre que pertenece al consejo del programa Head Start en Dorado, Elvia I. Ríos Ríos, aseguró que “en mi paso por Head Start me guiaron y acompañaron para que mi niño recibiera todas las ayudas necesarias, respetando sus necesidades. Es gratificante ver cómo los niños evolucionan en todas sus áreas del desarrollo y ver cómo todo el equipo trabaja de la mano con las familias”.

Ana Ríos Quiñones, quien tiene 22 años de experiencia dirigiendo centros Head Start y Early Head Start, defiende a estos programas como “un servicio holístico”. “Hacemos un servicio que es esencial para el crecimiento de nuestros niños”, añadió quien hoy dirige el Centro La Ceiba en Canóvanas.

La población de Puerto Rico menor de cinco años representa el 3% del total de la población, según estimados de la Encuesta de la Comunidad del Censo de 2023. De esa proporción, más de la mitad (58%) vive bajo los niveles de pobreza. Se trata de unos 93,771 niños que cualifican para los programas Early Head Start y Head Start.

Una encuesta del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) encontró que entre las características más comunes de las familias de bajos ingresos de las que forman parte estos niños y niñas son lideradas por mujeres que trabajan y participan de programas de protección social, pero tienen retos para satisfacer las necesidades básicas del hogar.

Eliminar el programa “sería nefasto para los niños y niñas de bajos recursos, un golpe para sus padres y madres porque les cierra las vías para la inserción laboral, y aumentará la desigualdad entre esos niños cuando lleguen al kinder sin estar más preparados”, aseguró la directora de Investigación del IDJ, María Enchautegui Román, quien advirtió que en el sector privado no hay suficientes espacios para absorber la matrícula de los centros Head Start y Early Head Start.

El costo de un cuido en Puerto Rico varía según la edad del menor, la ubicación, si es un centro o un hogar, y puede fluctuar entre $3,107 y $5,852 al año, según calcula el Departamento de Trabajo federal.

“A veces, en los cuidos privados los papás piensan ‘estoy pagando, así que no quiero tareas para mi casa’, pero para nosotros es importante que el papá se lleve de aquí una intención para llevar a cabo con su hijo, para que le dé tiempo de calidad. Si sembramos una semilla en esa familia de lo que es la importancia de la educación y el tiempo de calidad que pase con el niño, eso va a continuar y ese retorno lo vamos a ver, y el Gobierno lo ve cuando tengamos futuros profesionales”, argumentó Ríos Quiñones.

Para ser elegible a Head Start, se prioriza a los niños en hogares de crianza, niños y familias sin hogar, niños con discapacidades, beneficiarios del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y familias bajo los niveles de pobreza, según ACUDEN. Según las guías del Departamento de Salud federal, para cualificar el ingreso de una familia monoparental no debe superar los $15,650 anuales. Si es una familia de dos, no puede ganar más de $21,150; y si es una familia compuesta por tres personas, no puede generar más de $26,650 al año.

“Soy madre de un niño participante del programa Early Head Start desde los nueve meses de nacido. Gracias a este programa mi hijo ha avanzado en su independencia y aprendizaje. Hoy día recibe sus terapias del habla en el centro y eso lo ha ayudado mucho en su crecimiento. Gracias a que mi niño pertenece a este programa he podido seguir trabajando ya que hoy día los cuidos son extremadamente costosos y no siempre están al alcance de nosotros los padres”, publicó Yari Nieves en la página de Facebook del Movimiento.

La ACUDEN, responsable de administrar los fondos de los programas Early Head Start y Head Start de 114 centros, cuenta con un presupuesto de $248,163,000 proveniente de fondos federales en un 94%. Para el año fiscal que comienza en julio, la agencia solicitó un presupuesto consolidado de $151,970,000, del cual 91% vendría de partidas federales. De aprobarse, unos $45.3 millones serían destinados a los programas Head Start.

La Administradora de ACUDEN aclaró al CPI en declaraciones enviadas que la diferencia presupuestaria entre el presente año fiscal y el próximo se debe a “la culminación de la obligación de los fondos de recuperación asignados”.

Para el alcalde del PNP de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, “hay que seguir educando a la Casa Blanca y a los congresistas, hay que justificar que eso es un dinero bien necesario y que se utiliza bien, para el beneficio de los niños de Puerto Rico”.

Jesús Colón Berlingeri, alcalde de Orocovis. Foto suministrada

El Municipio de Orocovis, donde Head Start sirve a un estimado de 700 niños, 400 familias, y emplea unas 300 personas, también administra las subvenciones para este programa asignadas a los municipios de Corozal, Barranquitas y Villalba, que tienen más de la mitad de su población de menores de cinco años de edad bajo los niveles de pobreza, según la Encuesta de la Comunidad del Censo 2023.

En una declaración en defensa de estos centros de cuidado y aprendizaje, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Head Start en Estados Unidos exhortó a “todos los que valoran el papel vital de Head Start a que sigan instando a los legisladores a priorizar estos programas en el proceso de asignación de fondos. Continuaremos nuestros esfuerzos hasta que haya una garantía clara de que Head Start y sus servicios relacionados estarán plenamente protegidos durante el año fiscal 2026”.