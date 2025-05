Municipios en jaque por disminución de fondos para legisladores locales

La crisis fiscal que enfrentan los municipios, agravada por los recortes al Fondo de Equiparación, provocó un llamado urgente este jueves desde la Legislatura para que se apruebe un nuevo fondo que permita a los municipios sostener servicios esenciales.

Durante una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado, cuatro voces del liderato municipal coincidieron en que la situación es insostenible y que el Proyecto del Senado 566, que propone la creación del Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal, representa una alternativa viable y urgente.

El alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, aseguró que la situación es crítica en su municipio.

“Guánica es el pueblo más impactado por desastres naturales en los últimos años: María, los terremotos, Fiona. Pero no recibimos trato especial. Se nos exige el pareo de fondos federales y no lo podemos cumplir”, denunció. “Eliminarnos el Fondo de Equiparación significó perder $5 millones. Eso es insostenible. Ya no hay más margen para raspar la olla”.

Rodríguez explicó que Guánica enfrenta limitaciones territoriales y ambientales que frenan el desarrollo económico, además de que su municipio debe asumir responsabilidades que corresponden al gobierno central.

“Atendemos carreteras estatales, el mantenimiento del balneario de Caña Gorda, escuelas abandonadas, el recogido de basura… con menos recursos y más responsabilidades”, dijo. También mencionó proyectos paralizados como la demolición de estructuras de la antigua Fomento Industrial y la construcción de un centro gubernamental, pese a que cuentan con fondos asignados. “Todo está detenido en alguna agencia del gobierno central”, añadió.

Desde la Asociación de Legisladores Municipales, su presidente Domingo Hernández Miró alertó que “la mitad de los municipios del país está en insolvencia”. En su ponencia, indicó que aun con medidas de austeridad y la llegada de fondos federales, el problema es estructural.

“Estamos ante una coyuntura crítica. Este fondo no es un lujo, es una necesidad para sostener los servicios más básicos de nuestra gente”, subrayó.

El proyecto propuesto por el senador José A. “Josian” Santiago Rivera asignaría un 1% del presupuesto general del gobierno y los sobrantes de cada año fiscal al nuevo fondo, que sería administrado por el Departamento de Hacienda y reservado exclusivamente para los 37 municipios más vulnerables. Sin embargo, algunas organizaciones propusieron cambios.

Verónica Rodríguez Irizarry, directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, favoreció el proyecto con reservas y recomendó que se mantenga vigente el Artículo 7.015 del Código Municipal, el cual actualmente crea un Fondo Extraordinario para Recogido y Disposición de Residuos.

“Derogar ese artículo sería un error. Proponemos que el nuevo fondo se cree como un artículo adicional, el 7.017, para evitar que se eliminen herramientas que ya existen”, explicó.

Además, Rodríguez Irizarry sugirió que el fondo no sea administrado por Hacienda, sino por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), entidad que ya maneja transferencias a los municipios y tiene la infraestructura técnica para hacerlo con transparencia. También abogó por que se utilicen fórmulas de distribución objetivas, como las establecidas en la Ley 53-2021, para evitar favoritismos.

“Este no puede ser un fondo discrecional, sino uno que respete la equidad entre municipios”, afirmó.

Por su parte, Antonio Meléndez Vargas, presidente interino de la Federación de Legisladores Municipales, expresó su respaldo al PS 566, pero advirtió que es solo un primer paso.

“Este fondo puede ser un alivio importante, pero también hay que atender el marco fiscal que limita a los municipios a levantar ingresos propios. No puede seguir centralizado el poder económico en el gobierno central mientras se nos exige hacer más con menos”, expresó.

Meléndez recalcó que muchos legisladores municipales trabajan sin paga y sin recursos, pero siguen su labor por compromiso con sus comunidades.

“Desde las legislaturas municipales lo vemos todos los días: servicios básicos que peligran, empleados que no cobran a tiempo, infraestructura deteriorada. Sin una medida como esta, muchos pueblos colapsarán”, advirtió.

El proyecto establece que los fondos no podrán utilizarse para contratos profesionales, fiestas, aumentos salariales de confianza ni gastos de viaje. Su propósito sería exclusivamente sostener servicios como salud, seguridad, manejo de desperdicios, obras públicas y asistencia a poblaciones vulnerables.

“No pedimos privilegios, pedimos herramientas para sobrevivir. Cada semana que pasa, el deterioro se agrava”, concluyó el alcalde Rodríguez Ramos.